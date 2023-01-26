россия переваливает в море рекордные объемы нефти — Bloomberg — Finance.ua
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россия переваливает в море рекордные объемы нефти — Bloomberg

Энергетика
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россия переваливает в море рекордные объемы нефти — Bloomberg
россия переваливает в море рекордные объемы нефти — Bloomberg, Bloomberg
Перевалка российской нефти марки Urals в море достигла рекордных значений после введения пороговой цены на нее.
Таким образом москва пытается преодолеть возросшие после европейских санкций расходы на фрахт, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, по итогам января поставки Urals могут достичь рекордных 14 млн баррелей. Объем перевалки за декабрь 2022 и январь 2023 составит 19 млн баррелей.
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По оценке Bloomberg, в перевалке российской Urals задействовано пять супертанкеров из порта Сеута на африканском побережье Испании. По данным системы по отслеживанию танкеров, два из них находятся в Сеуте, еще три уже отплыли в Азию. Также к концу месяца в Сеуту должны прибыть шесть танкеров с Urals из портов в Балтийском море.
«Большинство российской нефти марки Urals перевозится за тысячи миль в Азию относительно небольшими танкерами из-за европейского бойкота. Это растянуло флот, подняв фрахтовые ставки для небольших танкеров, которые не так хорошо подходят для торговли на дальние расстояния», — пишет Bloomberg.
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Как сообщалось, 5 декабря 2022 года государства G7 и ЕС ввели потолок цен на поставку нефти из россии на уровне $60 за баррель.
С 5 февраля вступят в силу санкции, направленные против российских нефтепродуктов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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