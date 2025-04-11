Пакистан использует излишки электроэнергии для биткоин-майнинга — Finance.ua

Пакистан использует излишки электроэнергии для биткоин-майнинга Сегодня 02:45 — Криптовалюта

Пакистан использует излишки электроэнергии для биткоин-майнинга

Пакистан намерен направить часть избыточной электроэнергии на биткоин-майнинг и работу дата-центров с искусственным интеллектом.

Глава Pakistan Crypto Council Билл бин Сакиб в интервью Reuters заявил, что уже состоялись переговоры с рядом майнинговых компаний.

Напомним, эта инициатива была озвучена на первом заседании совета 21 марта 2025 года.

Сакиб добавил, что место для майнингового центра определят в зависимости от наличия избыточной электроэнергии в отдельных регионах.

«Энергетический сектор Пакистана сталкивается с рядом проблем, в частности, высокими тарифами на электроэнергию и избыточными генерирующими мощностями. Быстрый рост солнечной энергетики еще больше усугубил ситуацию, поскольку все больше потребителей переходят на альтернативные источники энергии, чтобы снизить расходы», — говорится в заявлении.

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Кроме того, Билл бин Сакиб сказал, что Пакистан входит в десятку стран с высоким уровнем внедрения криптовалют, несмотря на то, что отрасль еще не регулируется.

Сакиб добавил, что стремится создавать безопасные среды для тестирования инноваций, чтобы стимулировать развитие финтеха. По его словам, повышение квалификации молодежи в области блокчейна и искусственного интеллекта может способствовать созданию рабочих мест, росту экономики, увеличению экспорта цифровых услуг и превращению Пакистана в глобальный центр новейших технологических талантов.

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