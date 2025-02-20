Отрасль майнинга приносит $4 млрд в год экономике США — Finance.ua

Отрасль майнинга приносит $4 млрд в год экономике США Сегодня 03:58 — Криптовалюта

Отрасль майнинга приносит $4 млрд в год экономике США

Согласно отчету Perryman Group, индустрия майнинга биткоина обеспечивает экономике США более $4,1 млрд в год и создала более 31 000 рабочих мест. Исследование было проведено по заказу Texas Blockchain Council и Digital Chamber of Commerce.

По данным отчета, майнинг превратился в важный фактор роста экономики, особенно в небольших и сельских общинах. Компании, занимающиеся добычей биткоина , не только создают рабочие места, но и становятся значимыми налогоплательщиками и инвесторами в местную инфраструктуру.

Эксперты заявили, что на США приходится около 40% мирового хешрейта, а наибольшую экономическую выгоду получает Техас. В этом штате добыча биткоина приносит $1,7 млрд в год, создавая более 12 200 рабочих мест. Среди крупнейших игроков — MARA, Riot, Core Scientific, Hut 8 и Bitdeer.

Джорджия и Нью-Йорк тоже значительно выиграют от развития отрасли. Первый штат получает $316,8 млн в год, а Нью-Йорк — $225,9 млн. В общей сложности двенадцать ключевых штатов формируют основную часть доходов индустрии, говорится в отчете.

Помимо финансового эффекта, компании, работающие в сфере майнинга, инвестируют в энергетику, поддерживают социальные проекты и способствуют стабилизации электросетей. По мнению аналитиков, это делает их важными экономическими игроками на местном уровне.

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Отчет основывается на данных государственных и частных источников, а также на анализе мультипликативных эффектов, включая рост рабочих мест, производства и доходов.

Ранее представители Института исследований цифровых активов (DARI) заявили, что майнинг биткоинов положительно повлиял на электросеть Техаса. Это, в частности, позволило сэкономить штату до $18 млрд путем устранения потребности в новых газовых пиковых станциях от Berkshire Hathaway Energy

В то же время эксперты аналитической платформы CryptoQuant заявили о капитуляции майнеров. По их словам, исторически после этого курс первой криптовалюты рос. Такой сигнал подал индикатор Hash Ribbons, оценивающий состояние экосистемы майнинга биткоина путем отслеживания колебаний хешрейта, отметили аналитики.

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