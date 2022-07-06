Падение ВВП в этом году может достичь 35% — Finance.ua
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Падение ВВП в этом году может достичь 35%

Казна и Политика
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Падение ВВП в этом году может достичь 35%
Падение ВВП в этом году может достичь 35%
ВВП Украины в 2022 году упадет не менее чем на 35%.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Нам удалось провести относительно успешную посевную кампанию, восстановить логистику через западную границу... Однако это не должно вводить в заблуждение. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%», — сказал он на пресс-конференции в швейцарском Лугано.
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Однако премьер отметил, что экономика начинает отходить от шоковой комы, которая была в первый месяц-полтора полномасштабной войны россии против Украины.
Напомним, Национальный банк Украины предварительно оценивает падение ВВП Украины во втором квартале 2022 года в 40%.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам:
Фінансовий клуб
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