Падение ВВП в этом году может достичь 35% — Finance.ua

Падение ВВП в этом году может достичь 35% Сегодня 08:42 — Казна и Политика

Падение ВВП в этом году может достичь 35%

ВВП Украины в 2022 году упадет не менее чем на 35%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Нам удалось провести относительно успешную посевную кампанию, восстановить логистику через западную границу... Однако это не должно вводить в заблуждение. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%», — сказал он на пресс-конференции в швейцарском Лугано.

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Однако премьер отметил, что экономика начинает отходить от шоковой комы, которая была в первый месяц-полтора полномасштабной войны россии против Украины.

Напомним, Национальный банк Украины предварительно оценивает падение ВВП Украины во втором квартале 2022 года в 40%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий клуб По материалам:

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