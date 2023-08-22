Падение рубля на прошлой неделе всколыхнуло валютный рынок Казахстана — Finance.ua
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Падение рубля на прошлой неделе всколыхнуло валютный рынок Казахстана

Валюта
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Падение рубля на прошлой неделе всколыхнуло валютный рынок Казахстана
Падение рубля на прошлой неделе всколыхнуло валютный рынок Казахстана
Кратковременный обвал рубля на прошлой неделе всколыхнул валютный рынок Казахстана, подчеркнув, что риски могут распространиться даже на соседнюю страну, которая считается менее уязвимой к потокам российского капитала.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что падение казахстанского тенге продолжалось до пятницы на прошлой неделе. Когда центральный банк Казахстана попытался разобраться в причинах обесценивания тенге, он обнаружил, что падение было «реакцией на ослабление рубля», сказала замглавы Алия Молдабекова.
В понедельник тенге мало изменился по отношению к доллару после укрепления почти на 2% в пятницу после пяти дней потерь.
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По словам Молдабековой, связь между обменными курсами рубля и тенге по отношению к доллару сохраняется, однако сейчас уже нет высокой или линейной корреляции, как это было раньше.
«Национальный банк Казахстана не вмешивался в валютный рынок при распродаже. Одной из причин девальвации было нежелание экспортеров продавать валюту в ожидании дальнейшего ослабления тенге после начального падения рубля», — говорится в сообщении.
Добавляется, что широкие экономические и коммерческие связи в течение длительного времени приводили к тому, что национальные валюты россии и Казахстана часто двигались в ногу друг с другом. рф является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а их граница является второй по длине в мире после границы между США и Канадой.
Курс доллара к российскому рублю в понедельник 14 августа обновил максимум с марта 2022 г. и составил 101,745 рубля за 1 дол. По сравнению с минимумом июня 2022 года (тогда доллар в россии подешевел до 51,158 рубля за 1 долл.), стоимость американской валюты к «деревянному» выросла практически вдвое. Что же происходит с рублем? Аналитики Finance.ua проанализировали ситуацию.

Что происходит с рублем: тенденции, перспективы

По материалам:
Економічна Правда
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