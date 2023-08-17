Из-за обвала рубля путину придется выбирать между войной и спасением своей экономики, — WP Сегодня 14:13

Длительные антироссийские санкции, в том числе ограничения на основной российский импорт, и как результат — обвал рубля , в конце концов вынудят президента рф путина выбирать между продолжением войны и спасением своей экономики.

Как говорится в материале The Washington Post , ослабление рубля — один из наиболее очевидных признаков нагрузки на российскую экономику. Последствия санкций повлекли за собой давление на рубль, что привело к одному из наиболее резких обесценений на рынке в этом году.

По состоянию на июль в США были введены санкции против более 3600 физических и юридических лиц, судов и самолетов. Цели американских санкций включали 10 крупнейших российских банков, военных производителей и государственных деятелей вплоть до путина.

Количество санкций ЕС превысило 1800. Самые масштабные и наиболее значимые санкции включают в себя скоординированное блокирование западными правительствами примерно 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, находящихся за рубежом, и нефтяное эмбарго. Существуют также ограничения на экспорт используемых в военных целях технологий. Дополнительные санкции включают в себя замораживание активов, банковские и торговые ограничения и другие финансовые санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Доходы россии от продажи нефти в июле были на 41% ниже, чем годом ранее. Профицит счета текущих операций — разница между экспортом и импортом — сократился более чем на 140 миллиардов долларов за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с годом ранее.

Как говорится в материале, США и их союзники планируют прекратить обход и уклонение от санкций и торговых ограничений, особенно через третьи страны. Одним из возможных шагов может стать усиление так называемых вторичных санкций в отношении третьих сторон — например, базирующейся в Турции или Китае компании — за ведение бизнеса с российскими физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями. Это то, что США сделали в отношении Северной Кореи и Ирана. В случае с россией существует опасность того, что вторичные санкции могут привести к конфликту между дружественными странами, такими как США и Индия, и усугубить и без того непростые отношения с Китаем.

УНІАН По материалам:

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