Озвучен прогноз будущего урожая пшеницы — Finance.ua

Озвучен прогноз будущего урожая пшеницы Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) повысила прогноз мирового производства пшеницы в 2023 году до 786 млн т, что на 1,3% ниже показателя 2022 года и стало вторым высочайшим показателем за всю историю наблюдений.

Как говорится в сообщении ФАО, почти рекордные посевные площади ожидаются в Азии, в то время как засушливые условия оказывают негативное влияние на Северную Африку и Южную Европу, пишет agronews.ua.

В ЕС производство пшеницы умеренно растет по сравнению с предыдущим годом благодаря расширению посевных площадей и благоприятным условиям в начале весны, несмотря на засуху в некоторых частях Италии, Португалии и Испании. В рф урожай пшеницы сократится, а в США и Канаде прогнозируют рост производства.

«В Украине из-за экономических последствий войны, в том числе низких закупочных цен, многие фермеры отказались от посевов пшеницы. В результате, в придачу к очагам засухи на юго-востоке, в 2023 году прогнозируется урожай пшеницы значительно ниже среднего», — отмечают в ФАО.

ФАО также повысило прогноз мирового производства зерновых в 2022 году до 2 777 млн т, что всего на 1,2% меньше, чем в прошлом году. Мировое производство риса в сезоне 2022-2023 годов сейчас оценивается на уровне 516 млн т, что на 1,6% ниже рекорда, зафиксированного в сезоне 2021-2022 годов, но превосходит средний сбор.

В Южном полушарии посевные площади и перспективы производства кукурузы в Бразилии ожидаются на рекордно высоком уровне за счет высокого экспортного спроса. Перспективы урожайности хорошие в Южной Африке, которая может собрать второй по величине урожай в 2023 году. Затянувшиеся засушливые условия негативно сказались на посевах кукурузы в Аргентине.

Обновленный прогноз ФАО по мировому потреблению зерновых в сезоне 2022-2023 годов составляет 2 779 млн т, что на 0,7% меньше, чем в сезоне 2021-2022 годов. Ожидается, что мировые запасы зерновых к концу сезона 2022-2023 годов снизятся на 0,3% по сравнению с начальным уровнем — до 850 млн т.

Прогнозируется, что мировая торговля зерновыми в сезоне 2022-2023 годов сократится на 2,7% по сравнению с сезоном 2021-2022 годов — до 469 млн т. Снижение в целом связано с ожиданиями сокращения торговли фуражными зерновыми, в то время как мировая торговля пшеницей, как ожидается, возрастет. Международная торговля рисом в 2023 году по прогнозам сократится на 5,2% по сравнению с рекордно высоким показателем 2022 года.

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agronews По материалам:

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