Рентабельность украинских агропредприятий снизилась более чем в 4 раза из-за войны — результаты исследования Agrohub Сегодня 20:03 — Аграрный рынок

Рентабельность украинских агропредприятий снизилась более чем в 4 раза из-за войны — результаты исследования Agrohub

Украинский агросектор из-за полномасштабной войны понес огромный ущерб, который аналитики сейчас оценивают в более чем 40 млрд долларов. Это и уничтоженная техника, и разрушенные зернохранилища, и утрата поголовья животных, и невозможность продать урожай, и многие другие проблемы.

Об этом говорится в результатах исследования проекта Agrohub Benchmarking.

Проект Agrohub Benchmarking провел исследование, проанализировав данные крупных агрохолдингов за 2022 год, и сравнил их с данными за 2021 год, чтобы оценить, как сильно война повлияла на прибыль агропредприятий.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что показатель EBITDA снизился в 2022 году по сравнению с 2021 годом более чем в 4 раза: если в 2021 году он составлял 857 долларов на гектар, то в 2022 году снизился до уровня 207 долларов на гектар.

Другой важный показатель эффективности бизнеса — рентабельность оборотного капитала — демонстрирует снижение в 4,8 раза: 91% в 2021 году против 19% в 2022 году.

Среди основных причин такого уменьшения рентабельности в агросекторе аналитики выделяют подорожание ресурсов и снижение цен на агропродукцию. Именно эти факторы в сочетании со сложностями логистики и сбыта несут наибольшие финансовые риски для аграриев, и это продолжается в текущем году.

Что касается первого фактора, то изменилась структура расходов агрокомпаний, поскольку выросли цены на определенные ресурсы. Теперь на удобрения предприятия тратят почти вдвое больше — эта статья расходов увеличилась на 94% в сезоне 2022 года по сравнению с предыдущим 2021 годом. Эта тенденция связана не только с полномасштабной войной — стремительный рост стоимости удобрений начался еще во время пандемии коронавируса, однако с войной, среди прочих усложняющих факторов, ситуация стала более критической.

Цены на топливо тоже существенно выросли: они в сезоне 2022 на 70% выше цен 2021 года. Можно выделить и другие подорожания ресурсов, такие как СЗР и запасные части, однако изменение их цен не столь критично. Однако в целом из-за экономии ресурсов агропредприятия существенно снизили количество техопераций в поле, то есть количество проходок техники в поле, удобрений, СЗР и т.д.

Кроме того, за год полномасштабной войны снизились цены на основные агрокультуры, такие как пшеница, подсолнечник, кукуруза и соя. Ситуация усугубляется существенным разрывом между внутренними и мировыми ценами, что заставляет производителей нести дополнительные затраты во время сбыта. В этом разрезе в дальнейшем многое зависит от действия Зернового соглашения и других логистических возможностей, ведь спрос на украинскую продукцию в мире остается стабильно высоким.

В то же время риски погодных условий, с которыми каждый год приходится бороться производителям, также никто не отменял: поздняя весна, затяжные осенние дожди и теплый конец года 2022, заставивший оттягивать уборку кукурузы, не были благоприятными для доходности хозяйств.

«В целом в сезоне 2022 года констатируем существенное снижение эффективности и повышение рисковости ведения агробизнеса. Все риски ложатся на плечи агрохолдингов. И к прогнозируемым рискам роста цен на ресурсы прилагается большое количество нерегулируемых рисков, таких как неблагоприятные климатические условия или неопределенность с экспортом. Также результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что компании пытаются приспособиться к новым условиям и даже внести изменения в структуру посевных площадей», — комментирует руководитель направления Agrohub Benchmarking Оксана Боброва.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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