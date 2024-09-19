Озимые уже сеют в 18 областях Украины — Finance.ua

Озимые уже сеют в 18 областях Украины
Украинские аграрии засеяли 1048,7 тыс. га озимых культур в 18 областях. Больше всего посеяно озимого рапса — 688,4 тыс. га, а четыре западные области уже завершили его сев.
Озимые культуры в Украине уже сеют в 18 областях, сообщили в Минагрополитики в среду.
Украинские аграрии засеяли уже 1048,7 тыс. га. Озимую пшеницу сеют в 18 областях, ячмень — в 12-ти, рожь — в шести. Озимый рапс сеют аграрии 18 областей
— сообщили в министерстве.
В частности, как указано, посеяно:
- озимой пшеницы — 340,3 тыс. га;
- озимого ячменя — 16,5 тыс. га;
- озимой ржи — 3,4 тыс. га;
- озимого рапса — 688,4 тыс. га.
Аграрии Волынской, Ровенской, Тернопольской и Львовской областей, как сообщается, завершили сев озимого рапса.
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