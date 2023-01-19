Ожидание дальнейших шагов ФРС США оказывает давление на рынки — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Ожидание дальнейших шагов ФРС США оказывает давление на рынки Сегодня 15:32

В прошлый четверг были опубликованы данные по инфляции в США. Индекс потребительских цен в годовом исчислении снизился с 7,1% до 6,5%. Основной причиной этого стало падение стоимости энергоносителей. При этом продовольственная инфляция осталась на достаточно высокой отметке — 10,4%. Если тарифы на нефть и газ возобновят свой рост, общий ценовой уровень снова начнет повышаться. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Цены на нефть снизились благодаря тому, что США начали распродавать свои запасы. Сейчас их объем опустился до отметки в 371,58 млн баррелей — самого низкого уровня с 1983 года. Вскоре США будут вынуждены возобновить закупки нефти в свои резервы, из-за чего спрос на «черное золото» заметно увеличится и вызовет новый рост цен. Несмотря на то, что Федрезерв продолжит повышать учетную ставку и сокращать баланс, он вряд ли сможет повлиять на эти процессы. Если проводить аналогии с инфляционным кризисом 1970-х годов, регулятор сейчас получил лишь «передышку», а все более масштабные «вызовы» еще впереди.

Все это происходит на фоне угрозы мировой рецессии, сопровождаемой экономическим спадом и ростом цен. В этой ситуации Центральные банки развитых стран будут вынуждены выбирать «меньшее зло», в роли которого выступит инфляция. Однако приоритеты могут измениться, а вместе с ними и монетарная политика. Первым признаком этого станет решение ФРС остановить процесс сокращения баланса. Подобная неопределенность оказывает существенное влияние на настроения инвесторов.

Запасы нефти в США (тыс. баррелей). Источник: www.eia.gov

В этот период фондовый рынок будет находиться под постоянным давлением, поэтому большим спросом станут пользоваться государственные облигации. Из-за разницы учетных ставок ФРС и ЕЦБ привлекательность бондов в долларах США для инвесторов окажется выше. По этой причине в долгосрочной перспективе евро останется более «слабой» валютой по отношению к американскому доллару.

RoboForex По материалам:

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