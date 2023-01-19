Ожидание дальнейших шагов ФРС США оказывает давление на рынки — Finance.ua

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Ожидание дальнейших шагов ФРС США оказывает давление на рынки
В прошлый четверг были опубликованы данные по инфляции в США. Индекс потребительских цен в годовом исчислении снизился с 7,1% до 6,5%. Основной причиной этого стало падение стоимости энергоносителей. При этом продовольственная инфляция осталась на достаточно высокой отметке — 10,4%. Если тарифы на нефть и газ возобновят свой рост, общий ценовой уровень снова начнет повышаться. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Цены на нефть снизились благодаря тому, что США начали распродавать свои запасы. Сейчас их объем опустился до отметки в 371,58 млн баррелей — самого низкого уровня с 1983 года. Вскоре США будут вынуждены возобновить закупки нефти в свои резервы, из-за чего спрос на «черное золото» заметно увеличится и вызовет новый рост цен. Несмотря на то, что Федрезерв продолжит повышать учетную ставку и сокращать баланс, он вряд ли сможет повлиять на эти процессы. Если проводить аналогии с инфляционным кризисом 1970-х годов, регулятор сейчас получил лишь «передышку», а все более масштабные «вызовы» еще впереди.
Все это происходит на фоне угрозы мировой рецессии, сопровождаемой экономическим спадом и ростом цен. В этой ситуации Центральные банки развитых стран будут вынуждены выбирать «меньшее зло», в роли которого выступит инфляция. Однако приоритеты могут измениться, а вместе с ними и монетарная политика. Первым признаком этого станет решение ФРС остановить процесс сокращения баланса. Подобная неопределенность оказывает существенное влияние на настроения инвесторов.
В этот период фондовый рынок будет находиться под постоянным давлением, поэтому большим спросом станут пользоваться государственные облигации. Из-за разницы учетных ставок ФРС и ЕЦБ привлекательность бондов в долларах США для инвесторов окажется выше. По этой причине в долгосрочной перспективе евро останется более «слабой» валютой по отношению к американскому доллару.
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