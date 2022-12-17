Ожидать скидок не стоит: эксперты объяснили, чем обусловлено подорожание жилья — Finance.ua

Ожидать скидок не стоит: эксперты объяснили, чем обусловлено подорожание жилья Сегодня 21:00 — Недвижимость

Как отмечает глава комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас, сегодня все меньше продавцов распродают жилье на волне паники.

Цены на жилье продолжат расти

Бразас отмечает, что продавцы, стремившиеся продать жилье срочно, уже заключили сделки. На рынок вышли те, кто ожидал стабилизации ситуации и не готов уступать цене.

Сейчас и в ближайшее время застройщики и продавцы квартир на «вторичке» продолжат удерживать цены, так что купить жилье дешево сегодня не получится.

С этим согласен и эксперт рынка недвижимости Михаил Артюхов. Он прибавляет, что цены на жилье начали расти с началом осени. Причем это заметно и на рынке аренды.

«Еще в начале августа на киевском рынке арендного жилья нельзя было ничего сдать, но потом он резко оживился из-за отложенного спроса — все предложения быстро разобрали. Более того, осенью посредники стали ходить по арендодателям, которые уже поселили квартирантов за 6-7 тысяч гривен, предлагая им привести „нормальных“ арендаторов, готовых платить 9 тысяч гривен за однокомнатную квартиру», — рассказал о ситуации Артюхов.

Эксперт считает, что спрос на аренду будет сохраняться благодаря притоку в столицу переселенцев из других регионов.

Концепция застройки «город в городе»: что это и в чем ее преимущества

На фоне плановых отключений электроэнергии все больше украинцев выбирают работу и отдых вне дома. Именно в этих условиях проявляется настоящее преимущество жилых комплексов, построенных в районах с развитой инфраструктурой.

Однако, как отмечают эксперты из Корпорации Недвижимости РИЭЛ, застройщики, которые по-настоящему беспокоятся о комфорте своих жильцов, предусматривают в жилых комплексах не только квартиры, но и нежилые здания, места отдыха, учебные заведения и паркинги. Благодаря этому такие проекты напоминают целые городки, где можно найти все необходимое.

Что такое концепция «город в городе»

«Город в городе» — это концепция обустройства и развития жизненного пространства, объединяющего жилую, офисную и бизнес-площади. Это позволяет жителям многоэтажек удовлетворять базовые потребности, не теряя много времени на передвижение по населенному пункту. Бонусом в таких городах обустроены собственные зеленые зоны, террасы, аллеи и места отдыха.

Внимание уделено и детям. В полифункциональных ЖК часто строят собственные детские сады, школы и заведения внешкольного образования. Поэтому родители знают, что малыши всегда возле дома.

Телеканал 24 По материалам:

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