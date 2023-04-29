Ожидания украинцев относительно курса и цен значительно улучшились — исследование (инфографика) Сегодня 16:18 — Личные финансы

По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине» в феврале 2023 года, Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 4,6 пункта и составляет 91,2 п.

Об этом говорится в исследовании Info Sapiens

Выросли Индекс ожидаемых изменений личного материального положения (+10 п.), Индекс ожидаемого развития экономики за пять лет (+5,7 п.) и Индекс целесообразности делать крупные закупки (+4,9 п.).

В марте 2023 года Индекс потребительских настроений (ИПН) составил 91,2 п., что на 4,6 п. выше показателя февраля.

Индекс текущего положения (ИТП) вырос и составляет 51,4, что на 3,4 п. выше уровня этого показателя в феврале. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

— индекс текущего личного материального положения (х1) составил 43,7, что на 1,8 п. выше показателя в феврале;

— индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 4,9 п. и установился на отметке 59,2 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте вырос на 5,5 п. и составляет 117,6 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

— индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 110,4 п., что на 10 п. выше уровня этого показателя в феврале;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 0,7 п. и составляет 97,7 п.;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) вырос на 5,7 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 144,7 п.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,5 п. и составляет 126,7 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 1 п. и составляет 177,3 п.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в ближайшие 3 месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 9,4 п. и составляет 125,7 п.

«Осторожные тенденции улучшения потребительских настроений и уверенности в национальной валюте, которые мы фиксировали с начала года, продолжаются, и в марте мы уже говорим о статистически значимых положительных изменениях в этих показателях. Это происходит на фоне хотя и тяжелой, но стабильной ситуации на фронте, уменьшения российских ракетных обстрелов и существенной стабилизации электроснабжения». — комментируют аналитики Info Sapiens.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.