Овощи борщового набора втрое дороже, чем в прошлом году — Finance.ua

Овощи борщового набора втрое дороже, чем в прошлом году Сегодня 05:55

Овощи борщового набора втрое дороже, чем в прошлом году

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на овощи борщового набора выросли в среднем в три раза.

Об этом сообщает пресс-служба оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» во Львове.

Средние цены на основные овощи «борщового набора» на этом рынке:

Картофель стандарт: 21 грн/кг (в прошлом году было 9 грн/кг);

Капуста белокочанная: 25 грн/кг (было 6,8 грн/кг);

Морковь стандарт: 21,5 грн/кг (было 7 грн/кг);

Свекла столовая: 15 грн/кг (было 7,5 грн/кг);

Лук репчатый желтый: 15 грн/кг (было 10,5 грн/кг).

По мнению Татьяны Попович, руководитель отдела маркетинга рынка «Шувар», такая ситуация обусловлена ​​неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на урожайность, а также повышением затрат на производство и логистику.

Некоторые позиции, такие как капуста и лук, могут быть в дефиците из-за снижения урожайности, что приводит к увеличению импорта для удовлетворения внутреннего спроса.

Прогнозы на конец 2024 — начало 2025 года указывают на возможный дальнейший рост цен на овощи «борщового набора» из-за сезонного уменьшения предложения и повышения расходов на хранение. Ожидается ежемесячное повышение цен на 2−3% в зимний период.

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