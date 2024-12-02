Овощи борщового набора втрое дороже, чем в прошлом году — Finance.ua

Овощи борщового набора втрое дороже, чем в прошлом году
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на овощи борщового набора выросли в среднем в три раза.
Об этом сообщает пресс-служба оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» во Львове.
Средние цены на основные овощи «борщового набора» на этом рынке:
- Картофель стандарт: 21 грн/кг (в прошлом году было 9 грн/кг);
- Капуста белокочанная: 25 грн/кг (было 6,8 грн/кг);
- Морковь стандарт: 21,5 грн/кг (было 7 грн/кг);
- Свекла столовая: 15 грн/кг (было 7,5 грн/кг);
- Лук репчатый желтый: 15 грн/кг (было 10,5 грн/кг).
По мнению Татьяны Попович, руководитель отдела маркетинга рынка «Шувар», такая ситуация обусловлена неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на урожайность, а также повышением затрат на производство и логистику.
Некоторые позиции, такие как капуста и лук, могут быть в дефиците из-за снижения урожайности, что приводит к увеличению импорта для удовлетворения внутреннего спроса.
Прогнозы на конец 2024 — начало 2025 года указывают на возможный дальнейший рост цен на овощи «борщового набора» из-за сезонного уменьшения предложения и повышения расходов на хранение. Ожидается ежемесячное повышение цен на 2−3% в зимний период.
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