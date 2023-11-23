Отток средств из Binance за сутки составил почти $1 млрд после отставки гендиректора Чжао — Finance.ua

Отток средств из Binance за сутки составил почти $1 млрд после отставки гендиректора Чжао Сегодня 23:08 — Криптовалюта

Отток средств из Binance за сутки составил почти $1 млрд после отставки гендиректора Чжао

Инвесторы вывели около $956 млн с криптовалютной биржи Binance в сутки после того, как ее руководитель Чанпен Чжао ушел в отставку и вместе с компанией признал себя виновным в рамках урегулирования дела об отмывании денег.

Об этом пишет Reuters.

Данные криптоаналитической платформы Nansen, не включающей потоки биткоинов, сигнализируют о том, что некоторые инвесторы были встревожены этой новостью, выведя с биржи $956 млн.

Однако отток был небольшой по сравнению с активами на сумму более $65 млрд, которые остаются на Binance.

Некоторые аналитики также отметили, что соглашение по урегулированию дела вряд ли положит конец юридическим проблемам биржи в США, поскольку обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам в том, что Binance нарушила законы США о ценных бумагах, до сих пор не решены.

«Binance не совсем вышла из кризиса. Продолжающийся гражданский судебный процесс по SEC по-прежнему вызывает беспокойство в бирже, что, вероятно, приведет к дальнейшим штрафам», — написал криптоаналитик компании PitchBook Роберт Ле.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.