Отток средств из Binance за сутки составил почти $1 млрд после отставки гендиректора Чжао — Finance.ua

Отток средств из Binance за сутки составил почти $1 млрд после отставки гендиректора Чжао
Инвесторы вывели около $956 млн с криптовалютной биржи Binance в сутки после того, как ее руководитель Чанпен Чжао ушел в отставку и вместе с компанией признал себя виновным в рамках урегулирования дела об отмывании денег.
Об этом пишет Reuters.
Данные криптоаналитической платформы Nansen, не включающей потоки биткоинов, сигнализируют о том, что некоторые инвесторы были встревожены этой новостью, выведя с биржи $956 млн.
Однако отток был небольшой по сравнению с активами на сумму более $65 млрд, которые остаются на Binance.
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Некоторые аналитики также отметили, что соглашение по урегулированию дела вряд ли положит конец юридическим проблемам биржи в США, поскольку обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам в том, что Binance нарушила законы США о ценных бумагах, до сих пор не решены.
«Binance не совсем вышла из кризиса. Продолжающийся гражданский судебный процесс по SEC по-прежнему вызывает беспокойство в бирже, что, вероятно, приведет к дальнейшим штрафам», — написал криптоаналитик компании PitchBook Роберт Ле.
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