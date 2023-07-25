Отток капитала из россии достиг $253 млрд с начала войны — Finance.ua

Отток капитала из россии достиг $253 млрд с начала войны Сегодня 11:33 — Мир

Отток капитала из россии достиг $253 млрд с начала войны

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что отток капитала из россии с начала широкомасштабного вторжения в Украину достиг рекордных $253 млрд.

«За 2022 год из рф ушло $239 млрд — это в 4 раза больше, чем в 2021 году», — написал Ермак в Telegram.

Он отметил, что в первой половине 2023 года отток составил дополнительные $27 млрд.

«Темпы оттока капитала достигли 13% ВВП и побили все возможные рекорды», — добавил руководитель Офиса президента.

В конце прошлого года Банк россии повысил прогноз чистого оттока капитала из рф в 2022 году с $246 млрд до $251 млрд, что более чем втрое превышает показатель 2021 года ($74 млрд).

Напомним, Госдума приняла закон, который разрешает зарегистрированным за рубежом компаниям учреждать в российских специальных административных районах (САР) дочерние структуры с передачей им своих активов.

С рынка россии в июне ушли 13 международных компаний, в том числе один из крупнейших мировых производителей автомобильных покрышек Michelin Group, немецкая компания Bosch и американская химическая корпорация 3M.

Фінансовий клуб По материалам:

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