Карты российского банка «тинькофф» прекращают работать за границей из-за санкций — Finance.ua
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Карты российского банка «тинькофф» прекращают работать за границей из-за санкций

Фондовый рынок
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Карты UnionPay российского банка «тинькофф» с 21 июля уже не работают за границей из-за введенных против него санкций. Об этом банк сообщил в своем телеграм-канале, пишет УНН.
Финансовое учреждение страны-агрессора посоветовало своим клиентам за рубежом снять наличные в ближайшее время. Причем в россии, как уверяет банк, карты продолжат работать в обычном режиме.
В «тинькофф» добавили, что скоро прекратят выпуск карт UnionPay из-за введенных санкций.
«Мы знаем, что многих людей волнуют карты Union Pay. 1. Если у вас есть карта этой платежной системы, то 21 июля она перестанет работать за границей в связи с введенными санкциями. Рекомендую снять наличные в ближайшее время. В россии карты продолжают работать в обычном режиме. 2. В ближайшее время мы прекращаем выпуск карт Union Pay по решению платежной системы», — написали в банке страны-агрессора.
По материалам:
УНН
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