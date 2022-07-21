Отсрочка выплат позволит Украине сэкономить $2,5 млрд, — глава Минфина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отсрочка выплат позволит Украине сэкономить $2,5 млрд, — глава Минфина

Казна и Политика
0
Отсрочка выплат по евробондам позволит Украине в ближайшие два года сэкономить по $2,5 млрд.
Об этом в эфире национального марафона сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко, передает «Интерфакс-Украина».
«Только в сентябре мы имели платеж в $1,4 млрд. А вообще речь идет о потенциальной экономии для бюджета в ближайшие два года по $2,5 млрд. Что мы будем делать дальше, будет ясно после того, как мы сможем победить в войне», — сказал он.
Он отметил, что Украина предложила инвесторам отсрочку выплат тела кредита и процентов по 13 выпускам.
«Ситуация турбулентная, нам нужно время для отдыха», — отметил Марченко.
Он также подчеркнул, что по возвращении налогообложения импортных товаров Минфин рассчитывает на увеличение поступлений от таможни на 6-7 млрд грн в месяц, до 20 млрд грн ежемесячно.
Как сообщалось, правительство Украины предлагает владельцам ВВП-варрантов добровольно отложить на 14 месяцев выплаты по ВВП-варантам, приходящимся на 2023 год, ограничить возможную сумму выплат в 2025 году 0,5% ВВП за 2023 год, продлить срок обращения этих инструментов на год и одновременно дать право полностью или частично выкупить его в 2024-2027 году.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.