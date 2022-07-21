Отсрочка выплат позволит Украине сэкономить $2,5 млрд, — глава Минфина Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Отсрочка выплат по евробондам позволит Украине в ближайшие два года сэкономить по $2,5 млрд.

Об этом в эфире национального марафона сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Только в сентябре мы имели платеж в $1,4 млрд. А вообще речь идет о потенциальной экономии для бюджета в ближайшие два года по $2,5 млрд. Что мы будем делать дальше, будет ясно после того, как мы сможем победить в войне», — сказал он.

Он отметил, что Украина предложила инвесторам отсрочку выплат тела кредита и процентов по 13 выпускам.

«Ситуация турбулентная, нам нужно время для отдыха», — отметил Марченко.

Он также подчеркнул, что по возвращении налогообложения импортных товаров Минфин рассчитывает на увеличение поступлений от таможни на 6-7 млрд грн в месяц, до 20 млрд грн ежемесячно.

Как сообщалось, правительство Украины предлагает владельцам ВВП-варрантов добровольно отложить на 14 месяцев выплаты по ВВП-варантам, приходящимся на 2023 год, ограничить возможную сумму выплат в 2025 году 0,5% ВВП за 2023 год, продлить срок обращения этих инструментов на год и одновременно дать право полностью или частично выкупить его в 2024-2027 году.

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