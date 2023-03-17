Отрасли и профессии для восстановления Украины (инфографика) — Finance.ua

Отрасли и профессии для восстановления Украины (инфографика) Сегодня 09:28 — Личные финансы

Отрасли и профессии для восстановления Украины (инфографика)

Команда ОО Центр «Развитие КСО» провела онлайн-опрос украинцев о наиболее важных отраслях и профессиях для восстановления Украины после победы, а также о текущих потребностях и наиболее популярных направлениях для переквалификации. Оказалось, что профессии в отрасли строительства, архитектуры и инфраструктуры, безопасности и оборонной промышленности, медицинских услуг и здравоохранения будут востребованы в процессе восстановления Украины после победы.

Об этом пишет budni.rabota.ua.

Наиболее популярными для восстановления Украины респонденты избрали профессии в отраслях:

строительства, архитектуры и инфраструктуры 71,4%;

безопасности и оборонной промышленности 52,8%;

медицинских услуг и здравоохранения 52,3%.

Также опрошенные украинцы видят важными следующие отрасли:

социальные услуги и психологическая поддержка 41,7%;

энергетика 40%;

образование и наука 38,8%;

агропромышленность и сельское хозяйство 38,1%;

производство и предпринимательство 27,5%;

ІТ и цифровые технологии 26,9%;

транспорт и логистика 22,3%.

Инфографика: csr-ukraine.org

Вопрос переквалификации

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину, по данным Международной организации труда, более 2,4 миллиона украинцев лишились работы, что составляет 15,5% трудоустроенного населения за аналогичный период 2021 года.

Поэтому для многих украинцев актуальным является вопрос переквалификации и получения новых частичных квалификаций. По результатам анализа результатов опроса наиболее популярными для переквалификации являются профессии в сферах ІТ, красоты и дизайна.

Инфографика: csr-ukraine.org

70% всех опрошенных отметили, что хотят овладеть новой частичной квалификацией или профессией на кратковременных курсах. Среди молодежи 14-35 лет этот показатель составил даже 73%.

Около 10% желающих получить новые знания, желают это сделать в сфере основ психологии и психологической помощи. Также около 5% стремятся пройти обучение по оказанию первой медицинской помощи.

Какие профессии для переквалификации выбирают?

Интересны определенные гендерные различия и аналогии в выборе направлений для переквалификаций.

Так, среди респондентов-женщин каждая пятая (20,8%) готова овладеть новыми навыками в сфере красоты, а именно пройти учебные курсы на парикмахера, визажиста, бровиста, мастера маникюра/педикюра, мастера татуировки/пирсинга и т.д.

На втором по популярности месте 16,3% для женщин — профессии в сфере ІТ: тестировщицы, веб-разработчики, программистки, руководители проектов.

Закрывают тройку наиболее популярных квалификаций среди женщин навыки в области дизайна 13%: графический дизайн, веб-дизайн и 3D-дизайн.

Инфографика: csr-ukraine.org

Среди респондентов-мужчин наибольшим спросом (28%) пользуются профессии для переквалификации для начала новой карьеры в сфере IT.

Вторая по популярности — работа за компьютером, но в сфере дизайна — 11,8%.

Третье и четвертое место с одинаковым количеством респондентов по 9,4% удерживают квалификации в сферах строительства и общественного питания.

Инфографика: csr-ukraine.org

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