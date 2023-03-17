Отрасли и профессии для восстановления Украины (инфографика) — Finance.ua
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Отрасли и профессии для восстановления Украины (инфографика)

Личные финансы
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Отрасли и профессии для восстановления Украины (инфографика)
Отрасли и профессии для восстановления Украины (инфографика)
Команда ОО Центр «Развитие КСО» провела онлайн-опрос украинцев о наиболее важных отраслях и профессиях для восстановления Украины после победы, а также о текущих потребностях и наиболее популярных направлениях для переквалификации. Оказалось, что профессии в отрасли строительства, архитектуры и инфраструктуры, безопасности и оборонной промышленности, медицинских услуг и здравоохранения будут востребованы в процессе восстановления Украины после победы.
Об этом пишет budni.rabota.ua.
Наиболее популярными для восстановления Украины респонденты избрали профессии в отраслях:
  • строительства, архитектуры и инфраструктуры 71,4%;
  • безопасности и оборонной промышленности 52,8%;
  • медицинских услуг и здравоохранения 52,3%.
Также опрошенные украинцы видят важными следующие отрасли:
  • социальные услуги и психологическая поддержка 41,7%;
  • энергетика 40%;
  • образование и наука 38,8%;
  • агропромышленность и сельское хозяйство 38,1%;
  • производство и предпринимательство 27,5%;
  • ІТ и цифровые технологии 26,9%;
  • транспорт и логистика 22,3%.
Инфографика: csr-ukraine.org
Инфографика: csr-ukraine.org

Вопрос переквалификации

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину, по данным Международной организации труда, более 2,4 миллиона украинцев лишились работы, что составляет 15,5% трудоустроенного населения за аналогичный период 2021 года.
Поэтому для многих украинцев актуальным является вопрос переквалификации и получения новых частичных квалификаций. По результатам анализа результатов опроса наиболее популярными для переквалификации являются профессии в сферах ІТ, красоты и дизайна.
Инфографика: csr-ukraine.org
Инфографика: csr-ukraine.org
70% всех опрошенных отметили, что хотят овладеть новой частичной квалификацией или профессией на кратковременных курсах. Среди молодежи 14-35 лет этот показатель составил даже 73%.
Около 10% желающих получить новые знания, желают это сделать в сфере основ психологии и психологической помощи. Также около 5% стремятся пройти обучение по оказанию первой медицинской помощи.

Какие профессии для переквалификации выбирают?

Интересны определенные гендерные различия и аналогии в выборе направлений для переквалификаций.
Так, среди респондентов-женщин каждая пятая (20,8%) готова овладеть новыми навыками в сфере красоты, а именно пройти учебные курсы на парикмахера, визажиста, бровиста, мастера маникюра/педикюра, мастера татуировки/пирсинга и т.д.
На втором по популярности месте 16,3% для женщин — профессии в сфере ІТ: тестировщицы, веб-разработчики, программистки, руководители проектов.
Закрывают тройку наиболее популярных квалификаций среди женщин навыки в области дизайна 13%: графический дизайн, веб-дизайн и 3D-дизайн.
Инфографика: csr-ukraine.org
Инфографика: csr-ukraine.org
Среди респондентов-мужчин наибольшим спросом (28%) пользуются профессии для переквалификации для начала новой карьеры в сфере IT.
Вторая по популярности — работа за компьютером, но в сфере дизайна — 11,8%.
Третье и четвертое место с одинаковым количеством респондентов по 9,4% удерживают квалификации в сферах строительства и общественного питания.
Инфографика: csr-ukraine.org
Инфографика: csr-ukraine.org
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По материалам:
Rabota.ua
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