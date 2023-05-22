Отпуск по беременности хотят сделать гибким — Finance.ua

Отпуск по беременности хотят сделать гибким Сегодня 07:43 — Казна и Политика

Отпуск по беременности хотят сделать гибким

В Украине хотят разрешить переносить отпуск по беременности и родам.

Согласно предложениям, выдвинутым на рассмотрение нардепам, женщинам хотят разрешить частично или полностью переносить отпуск, предоставляемый до родов, на период после родов. При этом общая продолжительность такого отпуска не изменится.

Законодательством предусмотрено предоставление 126 календарных дней отпуска в связи с беременностью и родами (140 календарных дней в случае рождения двоих и более детей или осложнений во время родов). Из них 70 календарных дней предоставляется до родов и 56 после.

В случае принятия законопроекта женщины смогут переносить 70 дней полностью или частично на послеродовой период.

Женщины, отнесенные к 1−3 категориям лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, аналогично смогут переносить 90 дней отпуска, предусмотренного для них законодательством.

По словам авторов законопроекта, возможность по собственному усмотрению и с учетом медицинских показаний распоряжаться отпуском даст женщине больше времени на восстановление после родов.

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