Отправка документов за границу по почте: что разрешено, а что запрещено отправлять из Украины — Finance.ua

Отправка документов за границу по почте: что разрешено, а что запрещено отправлять из Украины Сегодня 09:49 — Личные финансы

Отправка документов за границу по почте: что разрешено, а что запрещено отправлять из Украины

Гражданам Украины разрешили отправлять документы по почте за границу.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Верховная Рада расширила список документов, которые украинцы могут отправить за границу по почте. В частности, в список добавили внутренний паспорт и паспорт для выезда за границу.

Украинцы могут переслать за границу следующие документы:

внутренний паспорт;

паспорт для выезда за границу;

удостоверение личности для возвращения в Украину.

Следует отметить, что разрешение на пересылку этих документов будет действовать только во время военного положения. После его отмены правила станут постоянными.

Какие документы запрещено отправлять за границу?

Согласно украинскому законодательству, по почте нельзя отправить:

разрешения на право ношения оружия;

трудовые книжки;

военные билеты;

удостоверения личности (кроме разрешенных).

Кроме того, согласно законодательству Всемирного почтового союза, в международных посылках, бандеролях, мешках «M» запрещается пересылать письменные сообщения, имеющие характер деловой и личной переписки, а также любую корреспонденцию, не принадлежащую отправителям или адресатам, за исключением счетов и описания приложений.

Что будет, если в вашей посылке был найден запрещенный документ?

В случае, если в вашей посылке были обнаружены предметы или документы, запрещенные для отправки за границу по почте, их изъятие осуществляется в порядке, установленном законодательством, а именно оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры для их изъятия.

Согласно законодательству, почтовые отправления временно хранятся объектом почтовой связи по месту их обнаружения с соблюдением требований ведения учета, сохранения и ограничения доступа к ним посторонних.

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