ПАРТНЕРСКАЯ
OTP Leasing запускает новую программу лизинга для ФЛП
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Поделиться новостью
Также по теме
OTP Leasing запускает новую программу лизинга для ФЛП
Сколько можно будет заработать на депозитах в 2026 году — прогноз экспертов
Что будет со ставками по депозитам и кредитам в 2026 году
Государственные программы стали главным двигателем рынка жилья в Украине — эксперты
Бюрократия, ограничения и отказы: эксперты назвали главные проблемы «єОселі»
Программа єОселя: за неделю украинцы получили 104 ипотечных кредита