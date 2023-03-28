Отопительный сезон завершается: в шести областях отключают тепло — Finance.ua

Отопительный сезон завершается: в шести областях отключают тепло Сегодня 09:00 — Энергетика

В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей приступили к отключению потребителей от отопления.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Как отметили в пресс-службе, Украина завершает тяжелый отопительный сезон. В части областей погодные условия позволили это сделать раньше, чем было запланировано.

«Сейчас ожидается похолодание, но после него отопления начнут постепенно отключать и в других областях», — сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

В НАК также отметили, что Украине удалось пройти эту зиму без серьезных проблем с теплоснабжением.

Ранее депутат от президентской фракции «Слуга народа», глава комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что 20 марта в некоторых регионах Украины может завершиться отопительный сезон, поскольку «постепенно приходит теплая весенняя погода». По его словам, так можно сэкономить энергоресурсы, в частности газ.

Стандартная дата окончания отопительного сезона в Украине — 15 апреля. Однако решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха — 8 градусов в течение трех дней.

Ранее в Украине неоднократно бывали случаи, когда власти были вынуждены снова включать отопление после того, как его отключили.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украину вернутся снег и морозы.

Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Верховная Рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны.

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