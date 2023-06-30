Отмена льготного 2% налога для ФЛП: Рада приняла законопроект — Finance.ua

Отмена льготного 2% налога для ФЛП: Рада приняла законопроект Сегодня 16:01 — Казна и Политика

Отмена льготного 2% налога для ФЛП: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла в целом налоговый законопроект № 8401, который, в частности, предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и частично моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.

комитета В Р Ярослав Железняк. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы налоговогоЖелезняк.

Принятие этого законопроекта является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

В частности, редакция ко второму чтению предусматривает, что с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог.

Но, по словам нардепа, законопроект регулирует переход с 2% ЕН:

плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без подачи такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

предоставить плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом в случае подачи заявления до 01.09.2023 г. такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 01.08.2023 г.

Также с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

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При этом с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.

«Но предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий)», — добавил Железняк.

Законопроектом также предусмотрено:

«технический долг» (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий);

предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах наименования товаров (услуг) по упрощенной форме.

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Економічна Правда По материалам:

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