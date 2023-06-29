ГНС обнародовала, сколько единого налога заплатили предприниматели в 2023 году — Finance.ua

ГНС обнародовала, сколько единого налога заплатили предприниматели в 2023 году Сегодня 12:00 — Казна и Политика

ГНС обнародовала, сколько единого налога заплатили предприниматели в 2023 году

Государственная налоговая служба посчитала, сколько средств уплатили в бюджет предприниматели за первые пять месяцев 2023 года.

Об этом сообщается в отчете ГНС.

ГНС указывают, что малый бизнес и часть предпринимателей используют государственные преимущества, предоставленные в период военного времени. В частности, это касается плательщиков 1 и 2 группы, которые с апреля 2022 года в случае чрезвычайного положения могут использовать право не уплачивать ежемесячные взносы единого налога.

Однако Государственная налоговая служба отмечает, что, несмотря на сложные экономические условия, предприниматели платят единый налог.

За пять месяцев 2023 года украинские налогоплательщики уплатили 15,2 млрд гривен единого налога. Плательщики 1 и 2 группы уплатили в бюджет 2,3 млрд гривен, что составляет 17,1% общих поступлений единого налога.

Всего в Украине по состоянию на 1 июня зарегистрировано около 2 млн предпринимателей, что является наибольшим показателем за последние 5 лет. Упрощенную систему налогообложения из них применяют 76%, то есть более 1,5 млн человек.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков. Об этом президент заявил во время выступления в Верховной Раде.

«Наша цель — налоговая без налоговиков, таможня без таможенников. Автоматические цифровые процедуры», — сказал президент Украины.

По его словам, цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни, где есть любой контакт между гражданином и должностным лицом, между бизнесом и чиновником.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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