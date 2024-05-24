Откуда завозят автобусы в Украину — Finance.ua

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Откуда завозят автобусы в Украину

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Откуда завозят автобусы в Украину
Откуда завозят автобусы в Украину
По данным Госстата, в I кв. В 2024 года в Украину было ввезено 239 автобусов, общая таможенная стоимость составила более 12,1 млн долларов.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого каждого нового 60 ед. и 179 ед. б/у.
Крупнейшим поставщиком новых автобусов за этот период была Турция — 57 ед.
Больше всего ввезенных автобусов было завезено из Польши — 62 ед.
Это на 53% больше, чем в прошлом году, и на 4% больше показателя предыдущего месяца.
Количество новой техники в этом объеме составляло 171 ед., а подержанной, импортированной из-за границы — 101 ед.

Автогражданка онлайн на Finance.ua

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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