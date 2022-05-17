Открыть счет за границей: о чем нужно помнить — Finance.ua

Открыть счет за границей: о чем нужно помнить

Сегодня 13:20 — Личные финансы

Открытие счета в классическом банке за границей зависит от страны, в которой вы находитесь. Как правило, чем дальше от границы с Украиной, тем меньше льгот и изменений для украинцев после начала полномасштабной войны.

Купить запись конференции можно по ссылке. Об этом во время онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, рассказал руководитель практики Банковского и финансового права адвокатского объединения PwC Legal в Украине Вадим Романюк.

«На территории Европейского Союза есть общее правило. Согласно европейской директиве о временной защите, украинские переселенцы, беженцы имеют право на всей территории ЕС, в частности, на получение временного вида на жительство. Имея такое разрешение, вы имеете право на банковский счет. Бесплатно или за разумную плату. Основной банковский счет (Basic bank account) дает доступ к основным услугам, необходимым для жизни, для зачисления средств, перевода средств онлайн, снятия наличных денег и т.д. В каждой стране есть свои нюансы, но они не столь существенны», — отметил он.

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По словам Романюка, в странах-соседках Украины можно обнаружить бесплатные банковские счета, для открытия которого понадобится минимальный пакет документов.

«Могу сказать о Польше, в которую выехало больше всего наших граждан. Большинство банков Польши разрешают открывать счет с минимальным пакетом документов. Во многих — нужно предоставить только паспорт. Открывается счёт в отделении. В некоторых банках требуют польский номер телефона, где-то — декларацию о прибытии в Польшу после 24 февраля 2022 года. PESEL в большинстве банков не нужен», — рассказал юрист.

Вадим Романюк напомнил, что в Европейском Союзе также существует финансовый мониторинг, который не намного лучше украинского. Вам тоже придется подтверждать откуда у вас взялись деньги.

«Для этого нужно понимать, какими средствами вы оперируете. Есть пороговые операции: 10–15 тыс. евро (зависит от страны). Если вы оперируете в рамках этой суммы, то никаких проблем с европейским банком у вас нет. А вот если сумма перевода или вы вносите наличные деньги более 10-15 тыс. евро, нужно быть готовым, что вам придется обосновать с предоставлением соответствующих документов, откуда у вас эти средства», — пояснил Романюк.

Он также обратил внимание, что для многих стран и банков резидентство или гражданство Украины по-прежнему может оставаться индикатором высокого риска.

«В Польше и ближайших к Украине странах отношение меняется, но не удивляйтесь, что, условно, во Франции, Италии или Германии к вам придирчивее отнесутся, хотя особых проблем не должно возникать», — отметил эксперт.

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