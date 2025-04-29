Как избежать переплаты по кредиту: полезные советы — Finance.ua

Как избежать переплаты по кредиту: полезные советы Сегодня 09:02 — Личные финансы

Как избежать переплаты по кредиту: полезные советы

Кредит — это удобный финансовый инструмент, однако за все приходится платить. В том числе и за кредитные средства. Поэтому к кредитному продукту, который вы выбираете, стоит подойти ответственно, чтобы избежать лишних расходов.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Вот несколько простых правил, которые помогут не переплачивать по кредиту:

перед тем как взять кредит, выясните полную реальную его стоимость со всеми комиссиями;

проверьте, включены ли в кредит дополнительные услуги;

выбирайте кредит с фиксированной процентной ставкой, которая не меняется в течение всего срока выплаты. Это позволит правильно планировать выплаты, а также поможет избежать лишних затрат при изменении рыночных условий;

пользуйтесь кредитами (кредитными картами) со льготным периодом — большинство банков предоставляют такую ​​возможность. Во время льготного периода проценты не начисляются, что позволяет экономить деньги. Для того чтобы правильно воспользоваться таким кредитом, внимательно изучите сроки действия льготного периода;

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если у вас появилась возможность погасить кредит досрочно — немедленно это сделайте. Таким образом вы сэкономите на процентах. Но убедитесь, что в условиях кредитного договора прописана возможность досрочного погашения кредита, чтобы не получить от банка штраф за нарушение условий;

изучайте возможность рефинансирования кредита. Это возможно, если после взятия кредита в вашем или другом банке появились кредиты с более выгодными условиями. В таком случае можно взять новый кредит, а уже существующий погасить.

Справка Finance.ua:

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