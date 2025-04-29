Как избежать переплаты по кредиту: полезные советы — Finance.ua
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Как избежать переплаты по кредиту: полезные советы

Личные финансы
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Как избежать переплаты по кредиту: полезные советы
Как избежать переплаты по кредиту: полезные советы
Кредит — это удобный финансовый инструмент, однако за все приходится платить. В том числе и за кредитные средства. Поэтому к кредитному продукту, который вы выбираете, стоит подойти ответственно, чтобы избежать лишних расходов.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Вот несколько простых правил, которые помогут не переплачивать по кредиту:
  • перед тем как взять кредит, выясните полную реальную его стоимость со всеми комиссиями;
  • проверьте, включены ли в кредит дополнительные услуги;
  • выбирайте кредит с фиксированной процентной ставкой, которая не меняется в течение всего срока выплаты. Это позволит правильно планировать выплаты, а также поможет избежать лишних затрат при изменении рыночных условий;
  • пользуйтесь кредитами (кредитными картами) со льготным периодом — большинство банков предоставляют такую ​​возможность. Во время льготного периода проценты не начисляются, что позволяет экономить деньги. Для того чтобы правильно воспользоваться таким кредитом, внимательно изучите сроки действия льготного периода;
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  • если у вас появилась возможность погасить кредит досрочно — немедленно это сделайте. Таким образом вы сэкономите на процентах. Но убедитесь, что в условиях кредитного договора прописана возможность досрочного погашения кредита, чтобы не получить от банка штраф за нарушение условий;
  • изучайте возможность рефинансирования кредита. Это возможно, если после взятия кредита в вашем или другом банке появились кредиты с более выгодными условиями. В таком случае можно взять новый кредит, а уже существующий погасить.

Справка Finance.ua:

  • микрокредиты могут выглядеть привлекательно, особенно, когда нужно срочно получить деньги на короткий срок. Но часто эти кредиты оборачиваются большими затратами из-за высоких процентных ставок и дополнительных платежей. Почему так происходит — объяснили специалисты Финкульта.
  • кредит на ваше имя без вашего разрешения может быть оформлен через мошенничество или несанкционированное использование ваших персональных данных. Что делать, если такая неприятная ситуация сложилась с вами — рассказали здесь.
Больше советов, как выбрать самые выгодные условия потребительского кредита, читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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