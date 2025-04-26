Спрос на кредиты в Украине увеличивается: чего ждать в 2025 году — Finance.ua

Спрос на кредиты в Украине увеличивается: чего ждать в 2025 году Сегодня 09:15 — Кредит&Депозит

Спрос на кредиты в Украине увеличивается: чего ждать в 2025 году

Банки фиксируют рост спроса бизнеса и населения на кредиты.

Об этом говорится в опросе Национального банка об условиях банковского кредитования.

По результатам опроса, в I квартале спрос на корпоративные ссуды несколько повысился, преимущественно на гривневые. В II квартале респонденты прогнозируют рост спроса на все виды кредитов бизнесу.

Спрос населения на кредиты также возрос. Отдельные крупные финучреждения отметили увеличение спроса на ипотеку, благодаря чему баланс ответов был самым высоким с начала полномасштабного вторжения.

Значительная доля респондентов ожидает роста спроса населения на ипотеку и потребительские кредиты и в дальнейшем.

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Долговая нагрузка бизнеса оставалась средней, считают респонденты, а закредитованность домохозяйств низкая.

Как банки изменяют условия кредитования

По данным опроса, банки несколько смягчили стандарты кредитования для краткосрочных и гривневых займов бизнесу и ожидают их смягчения в дальнейшем. Уровень одобрения заявок на кредиты бизнесу в целом не изменился.

Кредитные стандарты для ипотеки и потребительских ссуд смягчаются уже четыре квартала подряд, также респонденты планируют их смягчить и в следующем квартале. Уровень одобрения заявок повысился по всем видам кредитов домохозяйствам.

Банки отметили заметный рост валютного и кредитного риска, а также определенное повышение процентного и операционного рисков. Во ІІ квартале они прогнозируют рост всех видов рисков, кроме операционного.

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