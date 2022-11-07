Открыть счет для ФЛП в ПУМБ можно онлайн всего за 5 минут! — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Открыть счет для ФЛП в ПУМБ можно онлайн всего за 5 минут! Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

Идентификация происходит с помощью приложения Дія

Первый Украинский Международный Банк ( ПУМБ ) продолжает развивать дистанционные каналы и сервисы для бизнес-клиентов.

«ПУМБ Digital Business» с помощью приложения Дія. У физических лиц-предпринимателей появилась возможность удаленного открытия счета в интернет-банкинге и мобильном приложениис помощью приложения

Процесс полностью автоматизирован и не займет много времени. Уже через 5 минут предприниматель получит доступ к своему новому счету в ПУМБ.

(Android или iOS) или пройти регистрацию на сайте Все, что необходимо сделать — скачать на смартфон мобильное приложение «ПУМБ Digital Business» (Android или iOS) или пройти регистрацию на сайте DIGITAL ПУМБ . Установленное приложение Дія с доступными цифровыми копиями документов (ID-картой или загранпаспортом) поможет пройти быструю идентификацию без бумаг.

В период военного положения дистанционные каналы обслуживания и сервисы ПУМБ в очередной раз доказали свое удобство и мобильность использования. Без посещения отделений банка они позволяют клиентам решать ежедневные финансовые вопросы 24/7 из любой точки Украины и мира, экономя не только время, но и заботясь об их безопасности.

Вместе с открытием счета в ПУМБ предприниматели сразу получают доступ в личный кабинет «ПУМБ Digital Business» с возможностями:

• Легко отправлять платежи и переводить средства на личную карту 24/7;

• Заказывать и просматривать банковские продукты для бизнеса;

• Использовать интегрированные сервисы, значительно облегчающие ведение предпринимательской деятельности;

• И даже оформлять специальный онлайн кредит для ФЛП «всеБІЗНЕС» в размере до 500 тыс. грн.

QR-код на скачивание приложения ПУМБ Digital Business🡪

ПУМБ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.