Открыть счет для ФЛП в ПУМБ можно онлайн всего за 5 минут! — Finance.ua

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Открыть счет для ФЛП в ПУМБ можно онлайн всего за 5 минут!
Идентификация происходит с помощью приложения Дія
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) продолжает развивать дистанционные каналы и сервисы для бизнес-клиентов.
У физических лиц-предпринимателей появилась возможность удаленного открытия счета в интернет-банкинге и мобильном приложении «ПУМБ Digital Business» с помощью приложения Дія.
Процесс полностью автоматизирован и не займет много времени. Уже через 5 минут предприниматель получит доступ к своему новому счету в ПУМБ.
Все, что необходимо сделать — скачать на смартфон мобильное приложение «ПУМБ Digital Business» (Android или iOS) или пройти регистрацию на сайте DIGITAL ПУМБ. Установленное приложение Дія с доступными цифровыми копиями документов (ID-картой или загранпаспортом) поможет пройти быструю идентификацию без бумаг.
В период военного положения дистанционные каналы обслуживания и сервисы ПУМБ в очередной раз доказали свое удобство и мобильность использования. Без посещения отделений банка они позволяют клиентам решать ежедневные финансовые вопросы 24/7 из любой точки Украины и мира, экономя не только время, но и заботясь об их безопасности.
Вместе с открытием счета в ПУМБ предприниматели сразу получают доступ в личный кабинет «ПУМБ Digital Business» с возможностями:
• Легко отправлять платежи и переводить средства на личную карту 24/7;
• Заказывать и просматривать банковские продукты для бизнеса;
• Использовать интегрированные сервисы, значительно облегчающие ведение предпринимательской деятельности;
• И даже оформлять специальный онлайн кредит для ФЛП «всеБІЗНЕС» в размере до 500 тыс. грн.
QR-код на скачивание приложения ПУМБ Digital Business🡪
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