Отключения света в Киеве могут стать более продолжительными — Finance.ua

Отключения света в Киеве могут стать более продолжительными Сегодня 10:44 — Энергетика

На данный момент генерация в Украине возросла, но со снижением температуры растет и потребление электроэнергии.

Поскольку следующая неделя, по прогнозам, будет холодной, отключения в столице могут стать более продолжительными, сообщил глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

«По прогнозам неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что коллегам придется применять более длительные отключения. Хотя генерация выросла, но из-за морозов растет и потребление. Также сетевые ограничения НЭК не дают возможности системе работать полноценно. Кроме того, снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях. Поэтому прошу осторожно пользоваться электроприборами. В случае аварий обращайтесь к ОСМД или к коллегам из ОСР», — сообщил он.

По словам Коваленко, на вторник, 7 февраля, «Укрэнерго» предоставил следующие ограничения: Киев — 1147 МВт в день и 768 МВт ночью, Днепр — 1707 МВт в день и 1652 МВт в ночь.

Днем ранее «Укрэнерго» устанавливал ограничения в Киеве в среднем 1152 МВт, в Днепропетровской области — 1422 МВт на время с 6:00 до 24:00.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.