Отключения света 2 сентября: в ДТЭК сообщили, когда не будет электричества — Finance.ua

Отключения света 2 сентября: в ДТЭК сообщили, когда не будет электричества
Ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.
В Украине 2 сентября в течение суток действуют графики отключения света. Облэнерго будут задействовать несколько очередей одновременно.
С 00:00 до 16:00 будет действовать одна очередь отключений. С 16:00 до 24:00 — две очереди отключений. Питание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.
«В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями „Укрэнерго“ и вашего облэнерго», — добавили в компании.
Поделиться новостью