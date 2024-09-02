Отключения света 2 сентября: в ДТЭК сообщили, когда не будет электричества — Finance.ua

Отключения света 2 сентября: в ДТЭК сообщили, когда не будет электричества Сегодня 10:30 — Энергетика

Отключения света 2 сентября: в ДТЭК сообщили, когда не будет электричества

Ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

В Украине 2 сентября в течение суток действуют графики отключения света. Облэнерго будут задействовать несколько очередей одновременно.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» и ДТЭК

С 00:00 до 16:00 будет действовать одна очередь отключений. С 16:00 до 24:00 — две очереди отключений. Питание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

«В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями „Укрэнерго“ и вашего облэнерго», — добавили в компании.

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