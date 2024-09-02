Отключения света 2 сентября: в ДТЭК сообщили, когда не будет электричества — Finance.ua
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Отключения света 2 сентября: в ДТЭК сообщили, когда не будет электричества

Энергетика
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Отключения света 2 сентября: в ДТЭК сообщили, когда не будет электричества
Отключения света 2 сентября: в ДТЭК сообщили, когда не будет электричества
Ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.
В Украине 2 сентября в течение суток действуют графики отключения света. Облэнерго будут задействовать несколько очередей одновременно.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» и ДТЭК.
С 00:00 до 16:00 будет действовать одна очередь отключений. С 16:00 до 24:00 — две очереди отключений. Питание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.
«В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями „Укрэнерго“ и вашего облэнерго», — добавили в компании.
По материалам:
Finance.ua
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