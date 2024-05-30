Отключения э/э могут вернуться: глава «Энергоатома» объяснил почему — Finance.ua

Отключения э/э могут вернуться: глава «Энергоатома» объяснил почему Сегодня 15:30

Ограничения э/э, отсутствующие последние два дня из-за подключения к сети после ремонтов двух энергоблоков АЭС, могут вернуться с выводом в ближайшие дни в ремонт очередных атомных блоков, сообщил и.о. председателя правления НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

«Сейчас у нас восемь энергоблоков работают. Два дня нет ограничений, потому что мы вывели из ремонта два энергоблока (26 и 27 мая), но через два дня у нас заходят очередные блоки в ремонт, и тогда, я думаю, „Укрэнерго“ будет уже вводить ограничения», — сказал он на заседании энергокомитета Верховной Рады в среду.

По его словам, блоки, которые планируют вывести в ремонт, вернут в работу через два месяца.

Как сообщалось, по словам главы Минэнерго Германа Галущенко, к зиме в системе будут все девять доступных Украине энергоблоков АЭС (общая мощность 7,8 ГВт).

Согласно сценариям DiXi Group, в течение лета страна может остаться без электричества до 21−35% часов.

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