Отключение света на сегодня запланировано для семи областей: перечень — Finance.ua

Отключение света на сегодня запланировано для семи областей: перечень
Для устранения последствий атак россиян сегодня, 1 ноября, будет отключено электроснабжение всех категорий потребителей в Киеве и нескольких областях.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
О каких областях идет речь
«Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», — заявили в компании.
Ограничения потребления, отметили в «Укрэнерго», нужны, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены обстрелами.
Гаджеты, которые помогут работать дома без света
Напомним, оккупанты 31 октября нанесли массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, ракетами и дронами было повреждено 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах.
После этого по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.
Кроме того, разработаны новые графики отключения света в Киеве. В течение дня жители столицы могут оставаться без электроснабжения до 12 часов.
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