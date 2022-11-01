Отключение света на сегодня запланировано для семи областей: перечень — Finance.ua

Отключение света на сегодня запланировано для семи областей: перечень Сегодня 11:12 — Энергетика

Отключение света на сегодня запланировано для семи областей: перечень

Для устранения последствий атак россиян сегодня, 1 ноября, будет отключено электроснабжение всех категорий потребителей в Киеве и нескольких областях.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

О каких областях идет речь

«Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», — заявили в компании.

Ограничения потребления, отметили в «Укрэнерго», нужны, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены обстрелами.

Напомним, оккупанты 31 октября нанесли массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, ракетами и дронами было повреждено 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах.

После этого по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, разработаны новые графики отключения света в Киеве. В течение дня жители столицы могут оставаться без электроснабжения до 12 часов.

Економічна Правда По материалам:

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