Отключение электроэнергии ударит по стоимости некоторых продуктов: что вырастет в цене — Finance.ua
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Отключение электроэнергии ударит по стоимости некоторых продуктов: что вырастет в цене

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Отключения электроэнергии в Украине, спровоцированные российскими ракетными атаками, могут существенно ударить по карманам украинцев. В магазинах ожидается удорожание целого ряда продуктов, в том числе овощей.
Эксперты отмечают, что отсутствие надежного электроснабжения повлияет не только на удорожание некоторых продуктов, но и спровоцирует недостаток из-за сокращения производства. Все в связи с тем, что многим производителям придется переходить на альтернативные и более дорогие источники энергии, в том числе дизельные генераторы.
Прежде всего, на полках украинских магазинов могут повыситься цены на овощи, ведь хранилища требуют постоянного подключения к электричеству — для поддержки в тепле одних видов и охлаждения других.
Как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, переход на генераторы приведет к росту стоимости хранения только за энергоносителями вчетверо, поскольку:
  • дизельное топливо стоит более 50 грн/литр;
  • для производства 1 киловата электроэнергии нужно потратить пол литра топлива, то есть 25 грн.
Следовательно, удорожание себестоимости хранения овощей должно повысить цены на них на 15-20% еще до начала зимы.
Из-за отсутствия электроснабжения пострадает и молочное производство. Как отметил исполнительный директор «Союза молочных предприятий Украины» Арсен Дидур, отрасль зависит от непрерывного энергоснабжения. Переход на генераторы приведет к росту цен на молочную продукцию.
Требования облэнерго сократить потребление электроэнергии до 50% могут поколебать отрасль в целом. Поскольку это:
  • уменьшит объемы производства;
  • сократит заработные платы работников предприятий;
  • уменьшит налоговые поступления;
  • приведет к дефициту молочной продукции;
  • повысит импорт иностранной продукции;
  • уменьшит прием молока молокозаводами;
  • приведет к необходимости избавиться от поголовья производителями из-за отсутствия сбыта молока.
По материалам:
УБР
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