Отключение электроэнергии ударит по стоимости некоторых продуктов: что вырастет в цене — Finance.ua

Отключение электроэнергии ударит по стоимости некоторых продуктов: что вырастет в цене Сегодня 19:44

Отключения электроэнергии в Украине, спровоцированные российскими ракетными атаками, могут существенно ударить по карманам украинцев. В магазинах ожидается удорожание целого ряда продуктов, в том числе овощей.

Эксперты отмечают, что отсутствие надежного электроснабжения повлияет не только на удорожание некоторых продуктов, но и спровоцирует недостаток из-за сокращения производства. Все в связи с тем, что многим производителям придется переходить на альтернативные и более дорогие источники энергии, в том числе дизельные генераторы.

Прежде всего, на полках украинских магазинов могут повыситься цены на овощи, ведь хранилища требуют постоянного подключения к электричеству — для поддержки в тепле одних видов и охлаждения других.

Как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, переход на генераторы приведет к росту стоимости хранения только за энергоносителями вчетверо, поскольку:

дизельное топливо стоит более 50 грн/литр;

для производства 1 киловата электроэнергии нужно потратить пол литра топлива, то есть 25 грн.

Следовательно, удорожание себестоимости хранения овощей должно повысить цены на них на 15-20% еще до начала зимы.

Из-за отсутствия электроснабжения пострадает и молочное производство. Как отметил исполнительный директор «Союза молочных предприятий Украины» Арсен Дидур, отрасль зависит от непрерывного энергоснабжения. Переход на генераторы приведет к росту цен на молочную продукцию.

Требования облэнерго сократить потребление электроэнергии до 50% могут поколебать отрасль в целом. Поскольку это:

уменьшит объемы производства;

сократит заработные платы работников предприятий;

уменьшит налоговые поступления;

приведет к дефициту молочной продукции;

повысит импорт иностранной продукции;

уменьшит прием молока молокозаводами;

приведет к необходимости избавиться от поголовья производителями из-за отсутствия сбыта молока.

УБР По материалам:

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