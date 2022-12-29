Отказали в законной отсрочке от мобилизации — адвокат объяснила, что делать военнообязанным — Finance.ua
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Отказали в законной отсрочке от мобилизации — адвокат объяснила, что делать военнообязанным

Казна и Политика
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Отказали в законной отсрочке от мобилизации — адвокат объяснила, что делать военнообязанным
Отказали в законной отсрочке от мобилизации — адвокат объяснила, что делать военнообязанным
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой в армию призывают всех военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, при условии, что они не имеют ограничений по состоянию здоровья. Это касается граждан, не имеющих оснований для получения отсрочки от военной службы.
Почему граждане, относящиеся к категории исключений и, в рамках действующего законодательства, имеют право на отсрочку от призыва на службу во время мобилизации и военного положения, жалуются, что им отказали в предоставлении отсрочки, рассказывает «Телеграф».
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По словам адвоката Анастасии Иванченко, в ее практике были случаи, когда в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) отказывали украинцам. Она также добавила, что в стране расширили список граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации:
  • не принимали у призывника заявление и документы, подтверждающие его право на отсрочку;
  • принимали документы, однако не ставили отметку об их получении;
  • принимали документы, однако не выдавали справку об этом;
  • требовали предоставить другие ненужные документы (справку об осуществлении ухода за лицом, имеющим инвалидность; справку о компенсации средств и т.п.).
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Правозащитница отмечает, что в вышеуказанных ситуациях даже юридически подкованные люди могут растеряться, и поделилась собственным опытом действенных мер для разрешения подобных инцидентов.
«Когда у человека есть законные основания для получения отсрочки, но ему отказываются ее предоставить, есть адвокатские запросы и жалобы. На практике, когда в военкомат обращается адвокат в пользу военнообязанного, это мотивирует сотрудников военкомата более оперативно реагировать на нарушения прав военнослужащих и соответственно реагировать на устранение таких нарушений», — рассказала она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
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