Отказ от российского газа в ЕС происходит быстрее, чем планировалось — глава Еврокомиссии Сегодня 12:41 — Энергетика

Странам ЕС удалось значительно снизить зависимость от российского газа быстрее, чем планировалось.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Когда в марте мы предложили план отказа от импорта углеводородов из россии, мы очень сильно зависели от российского газа. Тогда мы считали, что понадобится несколько лет для того, чтобы заместить газ из россии. Но фактически нам понадобилось всего восемь месяцев для того, чтобы заместить две третьих (от общего объема поставок газа из россии)», — сказала она в среду, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

Фон дер Ляен утверждает, что проведенная диверсификация обошлась дорого. Поэтому глава ЕК предлагает вкладывать средства в европейскую энергогенерацию, особенно работающую на возобновляемых источниках.

«Мы совершили масштабный переход на других зарубежных поставщиков газа, но это обошлось дорого. И для того чтобы сохранить конкурентоспособность, мы должны вкладывать средства в развитие собственных источников энергии, особенно возобновляемой», — добавила фон дер Ляен.

Напомним, цена газа в Европе упала с августовского пика в $3500 за тысячу куб.м уже в три раза, а танкеры со сжиженным природным газом продолжают прибывать к берегам континента. Стремясь закупить как можно больше топлива в преддверии зимы, европейские страны, потерявшие две трети импорта из россии, оказались не готовы к такому наплыву поставок.

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