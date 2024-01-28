Отказ от кроны ради евро: какую валюту предпочитают чехи — Finance.ua

Отказ от кроны ради евро: какую валюту предпочитают чехи Сегодня 05:47 — Валюта

Отказ от кроны ради евро: какую валюту предпочитают чехи

Агентство Median провело исследование о том, какая часть чехов готова перейти с кроны на евро. Ведь во время своего новогоднего обращения президент Чехии поддержал переход страны на европейскую валюту.

Об этом сообщает iRozhlas

Две трети чехов, а это 68% опрошенных, не считают выгодным для себя отказ от кроны и переход на евро. В то же время обратное мнение высказали 21% опрошенных. Еще 11% респондентов — не определились с мнением.

Также исследователи определили, хотели ли бы чехи проведения референдума по поводу перехода на евро. Итак:

60% - ответили утвердительно;

35% - идея не понравилась;

5% - ответить затруднились.

Чаще всего о выгодах от введения евро говорят студенты — 45%, а также бизнесмены — 40%.

Дискуссии по переходу на евро

Обсуждения в Чехии по поводу перехода на евро возобновились после новогоднего обращения президента Петра Павла. Он поддержал отказ от кроны и высказал мнение, что евро является логичным будущим для экономики страны, ориентированной на экспорт.

«Пришло время через годы начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства», — призвал президент Чехии.

Однако чешский Минфин не видит смысла заниматься переводом страны в зону евро, поскольку экономика страны пока не отвечает ни одному из критериев.

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Телеканал 24 По материалам:

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