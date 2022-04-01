Отгрузочные цены на смартфоны в россии выросли в марте на 30% — Finance.ua
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Отгрузочные цены на смартфоны в россии выросли в марте на 30%

Вчера 22:24Фондовый рынок
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Отгрузочные цены на смартфоны в россии выросли в марте на 30%.
На рынке это объясняют отказом производителей от рассрочек платежей и требованием с их стороны предоплаты или минимальной отсрочки, пишет Forbes Russia.
Поставщики смартфонов изменили условия поставки в россию — почти все они требуют предоплаты или минимальной отсрочки платежа.
Цена смартфонов в марте в этих условиях выросла на 30%, сообщают дистрибьюторы и ритейлеры электроники.
Отказ от отсрочки по платежам связывают с тем, что международные страховые организации уменьшили лимиты для страхования дебиторской задолженности покупателей из россии, а также с курсом валют к рублю, который в последние недели «крайне волатильный».
Поставки приостановили только Apple и Samsung.
«У других — поставки либо постепенно уходят, либо планируются, хотя есть и некоторые партнеры, которые пока не определились», — рассказал источник.
По материалам: Mind
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