Отгрузочные цены на смартфоны в россии выросли в марте на 30% — Finance.ua

Отгрузочные цены на смартфоны в россии выросли в марте на 30%

Вчера 22:24 — Фондовый рынок

Отгрузочные цены на смартфоны в россии выросли в марте на 30%.

На рынке это объясняют отказом производителей от рассрочек платежей и требованием с их стороны предоплаты или минимальной отсрочки, пишет Forbes Russia.

Поставщики смартфонов изменили условия поставки в россию — почти все они требуют предоплаты или минимальной отсрочки платежа.

Цена смартфонов в марте в этих условиях выросла на 30%, сообщают дистрибьюторы и ритейлеры электроники.

Отказ от отсрочки по платежам связывают с тем, что международные страховые организации уменьшили лимиты для страхования дебиторской задолженности покупателей из россии, а также с курсом валют к рублю, который в последние недели «крайне волатильный».

Поставки приостановили только Apple и Samsung.

«У других — поставки либо постепенно уходят, либо планируются, хотя есть и некоторые партнеры, которые пока не определились», — рассказал источник.

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