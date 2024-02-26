Отгрузка длинного проката за границу выросла на 82,1% — Finance.ua

Отгрузка длинного проката за границу выросла на 82,1% Сегодня 14:26

Металлургические предприятия Украины по итогам января 2024 увеличили экспорт длинного стального проката на 82,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года — до 43,2 тыс. т. Выручка от экспорта соответствующей продукции выросла на 57,7% г./г. — до $35,23 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы

По сравнению с декабрем 2023 года в январе текущего года экспорт длинного проката сократился на 15,5%, а выручка — на 3,6%.

Больше всего за месяц экспортировано прутков и горячекатаных брусков в бунтах (код УКТВЭД — 7213) — 13,99 тыс. т (+31,5% г./р.; -36,3% г./р.) на $8,45 млн (+26,1% г./г.; -34,4% г./р.). Также экспортировано 13,83 тыс. т (+59,2% г./г.; +5,4% м./м.) проволоки из углеродистой стали (УКТВЭД — 7217) на $12,1 млн (+35% г./г. ./г.;+7,2% м./м.).

Тройку лидеров среди видов длинного проката по объемам экспорта из Украины в январе закрывают другие прутки и бруски из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, витые (УКТВЭД — 7214) — 6,83 тыс. т (+272% г./г.; - 35,1% м./м.) на $4,06 млн (+212,1% г./г.; -34,2% м./м.).

Крупнейшими потребителями украинских горячекатаных прутков и брусков за месяц являются:

Румыния — 49,8%

Польша — 42,7% в денежном эквиваленте.

Польша (36,7%) и Германия (18,8%) потребили около 60% проволоки украинского производства. Среди основных покупателей других прутков и брусков — Польша (58,4%) и Молдова (33,9%).

МінПром По материалам:

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