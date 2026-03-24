Отбор газа более чем на 17 млн грн: в Черкассах будут судить экс-руководителя предприятия
В Черкассах экс-руководителя будут судить за незаконный отбор газа, повлекший ущерб государству более чем на 17 миллионов гривен.
Он организовал несанкционированное потребление природного газа после отключения предприятия от снабжения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Суть дела
В начале 2023 года предприятие имело задолженность за потребленный природный газ, в связи с чем государственный поставщик исключил его из балансирующей группы и прекратил поставки ресурса. Следовательно, общество потеряло право на получение и распределение газа потребителям.
Несмотря на это, в июне-сентябре 2023 года руководитель не заключил новых договоров поставки, однако организовал дальнейшее потребление газа.
В результате таких действий предприятие несанкционированно отобрало из газораспределительной системы более 900 тыс. кубометров природного газа, чем нанесен государству ущерб на сумму более 17 млн грн.
Поделиться новостью
Также по теме
