0 800 307 555
ру
Отбор газа более чем на 17 млн ​​грн: в Черкассах будут судить экс-руководителя предприятия

Криминал
26
В Черкассах экс-руководителя будут судить за незаконный отбор газа, повлекший ущерб государству более чем на 17 миллионов гривен.
Он организовал несанкционированное потребление природного газа после отключения предприятия от снабжения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Суть дела

В начале 2023 года предприятие имело задолженность за потребленный природный газ, в связи с чем государственный поставщик исключил его из балансирующей группы и прекратил поставки ресурса. Следовательно, общество потеряло право на получение и распределение газа потребителям.
Несмотря на это, в июне-сентябре 2023 года руководитель не заключил новых договоров поставки, однако организовал дальнейшее потребление газа.
В результате таких действий предприятие несанкционированно отобрало из газораспределительной системы более 900 тыс. кубометров природного газа, чем нанесен государству ущерб на сумму более 17 млн ​​грн.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems