От Toyota до китайского BYD: какие авто лучше всего продаются в мире — Finance.ua

От Toyota до китайского BYD: какие авто лучше всего продаются в мире Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

От Toyota до китайского BYD: какие авто лучше всего продаются в мире

Компания Toyota доминирует в рейтинге World Car Group самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год. За год Toyota Group продала 10,8 млн новых авто (+4,6%), сохраняя значительное преимущество над всеми остальными.

Об этом пишет Focus2Move.

Вторую позицию в рейтинге заняла Volkswagen Group с 8,8 млн авто (+10,9%). Hyundai-Kia заняла 3 место с результатом 7,1 млн продаж (+3,9%).

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Среди других лидеров рейтинга:

Renault Nissan Alliance — 6,9 млн ед. (+5,8%).

Stellantis — 6,5 млн ед. (+3,2%).

GM — 6,2 млн ед. (+3,3%).

Honda Motor — 4,1 млн ед. (+4,2%).

Ford — 3,9 млн ед. (+4,5%).

Suzuki — 3,05 млн. ед. (-0,2%).

На десятом месте китайская BYD — поднявшись на 3 позиции — с 2,6 миллионами продаж (+46,3%). Китайская группа добилась лучших результатов, чем Tesla (рост на 22,0%), хотя она все еще продает много автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

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Економічна Правда По материалам:

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