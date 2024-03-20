От Toyota до китайского BYD: какие авто лучше всего продаются в мире — Finance.ua

От Toyota до китайского BYD: какие авто лучше всего продаются в мире
Компания Toyota доминирует в рейтинге World Car Group самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год. За год Toyota Group продала 10,8 млн новых авто (+4,6%), сохраняя значительное преимущество над всеми остальными.
Об этом пишет Focus2Move.
Вторую позицию в рейтинге заняла Volkswagen Group с 8,8 млн авто (+10,9%). Hyundai-Kia заняла 3 место с результатом 7,1 млн продаж (+3,9%).
Читайте также: Как купить авто из США
Среди других лидеров рейтинга:
- Renault Nissan Alliance — 6,9 млн ед. (+5,8%).
- Stellantis — 6,5 млн ед. (+3,2%).
- GM — 6,2 млн ед. (+3,3%).
- Honda Motor — 4,1 млн ед. (+4,2%).
- Ford — 3,9 млн ед. (+4,5%).
- Suzuki — 3,05 млн. ед. (-0,2%).
На десятом месте китайская BYD — поднявшись на 3 позиции — с 2,6 миллионами продаж (+46,3%). Китайская группа добилась лучших результатов, чем Tesla (рост на 22,0%), хотя она все еще продает много автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.
Хочу выгодно приобрести автогражданку
Поделиться новостью