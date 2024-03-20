От Toyota до китайского BYD: какие авто лучше всего продаются в мире — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

От Toyota до китайского BYD: какие авто лучше всего продаются в мире

Технологии&Авто
30
От Toyota до китайского BYD: какие авто лучше всего продаются в мире
От Toyota до китайского BYD: какие авто лучше всего продаются в мире
Компания Toyota доминирует в рейтинге World Car Group самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год. За год Toyota Group продала 10,8 млн новых авто (+4,6%), сохраняя значительное преимущество над всеми остальными.
Об этом пишет Focus2Move.
Вторую позицию в рейтинге заняла Volkswagen Group с 8,8 млн авто (+10,9%). Hyundai-Kia заняла 3 место с результатом 7,1 млн продаж (+3,9%).

Читайте также: Как купить авто из США

Среди других лидеров рейтинга:
  • Renault Nissan Alliance — 6,9 млн ед. (+5,8%).
  • Stellantis — 6,5 млн ед. (+3,2%).
  • GM — 6,2 млн ед. (+3,3%).
  • Honda Motor — 4,1 млн ед. (+4,2%).
  • Ford — 3,9 млн ед. (+4,5%).
  • Suzuki — 3,05 млн. ед. (-0,2%).
На десятом месте китайская BYD — поднявшись на 3 позиции — с 2,6 миллионами продаж (+46,3%). Китайская группа добилась лучших результатов, чем Tesla (рост на 22,0%), хотя она все еще продает много автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.