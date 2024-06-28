От создателей Bugatti: в Хорватии разработали беспилотное такси (фото) — Finance.ua

От создателей Bugatti: в Хорватии разработали беспилотное такси (фото) Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

От создателей Bugatti: в Хорватии разработали беспилотное такси (фото)

Хорватская компания Rimac, известная своими электрическими суперкарами и участием в разработке нового Bugatti Tourbillion, открыла для себя новое направление деятельности. В Загребе она представила новый бренд Verne (названный в честь Жюля Верна), который будет выпускать беспилотные электрические такси. Об этом сообщает издание Autocar.

Представили и первую модель беспилотного такси — компактный двухместный хэтчбек со сдвижной дверью и большой площадью остекления. Разработчики объяснили, что по статистике большинство такси в Европе перевозят 1−2 пассажиров.

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В салоне Rimac Verne нет ни руля, ни педалей, а на лобовом стекле не установили дворники. Электромобиль полностью автономный — автопилот для него разрабатывает компания Mobileye из Израиля.

Салон украшен антивандальными материалами, а в крыше есть круглая панорамная секция. Кресла можно разложить и путешествовать полулежа.

На передней панели установлен огромный 43-дюймовый дисплей, а также акустика с 17 динамиками. Управлять маршрутом или функциями мультимедиа можно через специальный тачскрин или с помощью мобильного приложения.

Первые беспилотные такси Rimac Verne начнут курсировать в Загребе с 2026 года, а через год они появятся в Великобритании и Германии. Всего закупку электрокаров Verne уже подтвердили 11 городов Европы и Ближнего Востока, еще 30 рассматривают такую ​​возможность.

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Фокус По материалам:

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