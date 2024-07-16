От Сахалинского месторождения, которое до сих пор не работает, государство получило 748 миллионов — Finance.ua

От Сахалинского месторождения, которое до сих пор не работает, государство получило 748 миллионов Сегодня 10:16 — Фондовый рынок

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обеспечило поступление в государственный бюджет Украины очередного транша в размере 747,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

«Это стало возможно, поскольку Нацагентство предусмотрело в договоре управления с ПАО «УКРНАФТА» поступления в государственный бюджет в размере 90% от полученной прибыли. Речь идет об управлении активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, а именно: корпоративных прав в уставном капитале ЧАО «ПК «Укрнефтебурение», — говорится в сообщении.

АРМА удалось обеспечить поступление в бюджет, инициировав дополнительное распоряжение правительства о перераспределении 7 акций акционеров. Именно это позволило ОАО «Укрнафта» осуществить сбор акционеров и перераспределить дивиденды быстрее.

«Первый шаг сделан. В то же время Национальное агентство ведет системную работу по обеспечению продления действия договора управления и постоянства поступлений. В частности, по возобновлению процесса добычи газа на Сахалинском месторождении», — подчеркнула Елена Дума.

Економічна Правда По материалам:

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