От продажи гостиницы «Казацкая» в центре Киева бюджет получил почти полмиллиарда гривен — Finance.ua
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От продажи гостиницы «Казацкая» в центре Киева бюджет получил почти полмиллиарда гривен

Казна и Политика
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От продажи гостиницы «Казацкая» в центре Киева бюджет получил почти полмиллиарда гривен
От продажи гостиницы «Казацкая» в центре Киева бюджет получил почти полмиллиарда гривен
В государственный бюджет поступило 480 млн грн от продажи гостиницы «Казацкая» в центре столицы.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
«480 001 200 грн от продажи гостиницы „Казацкая“ полностью поступили в государственный бюджет <…> Оплата победителем торгов производилась 7 траншами. Последний платеж состоялся 6 августа», — говорится в сообщении.
По данным ФГИУ, покупатель уплатил стоимость за сам объект — 400 001 000,00 грн и сумму НДС — 80 000 200,00 грн. Он также погасил кредиторскую задолженность перед бюджетом в 9,087 млн грн.
Напомним, в июле Фонд государственного имущества объявил в государственной электронной торговой системе Prozorro. Продажи онлайн-аукционы по большой приватизации. Первыми лотами стали гостиница «Украина» и Объединенная горно-химическая компания.
По материалам:
Укрінформ
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