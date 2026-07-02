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От дрожжевика до дверевого: 10 актуальных вакансий в Украине

Личные финансы
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Учитель серфинга для собак
Учитель серфинга для собак
Украинский рынок труда продолжает удивлять не только новыми трендами, но и малоизвестными профессиями. Некоторые названия вакансий могут показаться необычными даже опытным искателям работы.
Эксперты платформы budni.robota.ua поделились подборкой нестандартных предложений.

Варник в «Салекс Абсолют»

Локация: Кременчуг
Компания специализируется на производстве кондитерских изделий.
Работник будет отвечать за подготовку оборудования к работе, взвешивание сырья в соответствии с рецептурой, управление варными баками через сенсорную панель, а также контроль технологических параметров дозировки ингредиентов в соответствии с требованиями технолога.
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Дверевой в «Метинвест»

Локация: Каменское, Днепропетровская область
Международная горно-металлургическая группа компаний предлагает вакансию дверевого 5-го разряда с возможностью бесплатного обучения.
В обязанности будут входить обслуживание дверей камер коксования на коксовых батареях, контроль правильности установки дверей и механизмов, а также очистка оборудования от смолы и графита.
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Менеджер по построению цифрового архива в Piraeus Bank Ukraine

Локация: Киев
Специалист будет отвечать за реализацию проекта цифровой трансформации — от разработки концепции до внедрения и координации работы между ІТ, операционными, комплайнс- и бизнес-подразделениями.
Среди ключевых требований: высшее образование по профильному направлению, по меньшей мере, 2−3 года опыта в сфере цифрового архивирования или управления документацией, опыт управления проектами и высокий уровень владения английским языком.
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Стюардесса на пассажирские перевозки в «Кас-транс»

Локация: Ровно
Компания, занимающаяся пассажирскими перевозками, готова рассматривать кандидатов без опыта работы.
Основными задачами будут обслуживание пассажиров, предоставление информации и обеспечение комфортных условий во время поездок.
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Учитель серфинга для собак

Локация: Малин
Компания, предоставляющая услуги по тренировке собак, ищет специалиста для проведения занятий с животными на серфбордах.
Работник будет организовывать тренировки на воде и на берегу. От кандидатов ждут опыт работы с собаками и навыки серфинга.
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Ланолинщик

Локация: Барвенково
Компания по производству косметической продукции из натуральных компонентов предлагает работу ланолинщика.
В обязанности будут входить изготовление косметических средств на основе ланолина, контроль качества продукции и соблюдение технологических процессов.
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Оксидировщик-вакуумщик в ГП «Завод „Генератор“»

Локация: Киев
Предприятие является производителем электровакуумных приборов сверхвысоких частот для радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и авиации.
На вакансию приглашают кандидатов с полным средним и профессионально-техническим образованием или профессиональной подготовкой на производстве. Необходимы знания строения вакуумных установок, принципов оксидирования, типов покрытий и правил безопасной работы с химическими веществами.
График работы: с понедельника по пятницу с 07:00 до 15:30.
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Дрожжевик (заварник) на пищевое производство

Локация: Кременчуг
Хлебопекарная компания Ilona ищет работника для приготовления жидких дрожжей и заварок в соответствии с технологическими требованиями.
Также в обязанности будут входить работа с оборудованием, контроль качества продукции и соблюдение правил охраны труда.
Компания предлагает оплачиваемую стажировку и обучение для кандидатов без опыта работы.
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Конфетчик на кондитерское производство

Локация: Белая Церковь
Кондитерская компания «Производство мечты», выпускающая восточные сладости под торговой маркой «Аманти», ищет конфетчика.
Сотрудник будет заниматься оформлением готовой продукции, соблюдением технологических процессов и поддержанием порядка на производстве.
Работодатель обеспечивает обучение на рабочем месте для кандидатов без опыта.
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Наборщик поездов в «Трансинвестсервис» (ТИС)

Локация: Одесса
Предприятие ищет специалиста для контроля движения вагонов во время маневровых работ, выполнения сцепления и расцепки вагонов, подачи сигналов машинисту и организации движения подвижного состава на путях.
Среди требований опыт работы на железной дороге от двух лет, надлежащая физическая подготовка и отсутствие медицинских противопоказаний.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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