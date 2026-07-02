От дрожжевика до дверевого: 10 актуальных вакансий в Украине

Украинский рынок труда продолжает удивлять не только новыми трендами, но и малоизвестными профессиями. Некоторые названия вакансий могут показаться необычными даже опытным искателям работы.
Эксперты платформы budni.robota.ua поделились подборкой нестандартных предложений.
Варник в «Салекс Абсолют»
Локация: Кременчуг
Компания специализируется на производстве кондитерских изделий.
Работник будет отвечать за подготовку оборудования к работе, взвешивание сырья в соответствии с рецептурой, управление варными баками через сенсорную панель, а также контроль технологических параметров дозировки ингредиентов в соответствии с требованиями технолога.
Менеджер по построению цифрового архива в Piraeus Bank Ukraine
Локация: Киев
Специалист будет отвечать за реализацию проекта цифровой трансформации — от разработки концепции до внедрения и координации работы между ІТ, операционными, комплайнс- и бизнес-подразделениями.
Среди ключевых требований: высшее образование по профильному направлению, по меньшей мере, 2−3 года опыта в сфере цифрового архивирования или управления документацией, опыт управления проектами и высокий уровень владения английским языком.
Предприятие является производителем электровакуумных приборов сверхвысоких частот для радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и авиации.
На вакансию приглашают кандидатов с полным средним и профессионально-техническим образованием или профессиональной подготовкой на производстве. Необходимы знания строения вакуумных установок, принципов оксидирования, типов покрытий и правил безопасной работы с химическими веществами.
График работы: с понедельника по пятницу с 07:00 до 15:30.
Предприятие ищет специалиста для контроля движения вагонов во время маневровых работ, выполнения сцепления и расцепки вагонов, подачи сигналов машинисту и организации движения подвижного состава на путях.
Среди требований опыт работы на железной дороге от двух лет, надлежащая физическая подготовка и отсутствие медицинских противопоказаний.