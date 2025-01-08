От чего зависит стоимость драгоценных металлов — Finance.ua

От чего зависит стоимость драгоценных металлов
Драгоценные металлы традиционно остаются важным инструментом для сохранения стоимости активов во времена экономической неопределенности. В 2024 году цены на золото и серебро показали стремительный рост, что вызвало повышенное внимание инвесторов и аналитиков.
Об этом говорится в статье Finance.ua Золото, серебро и другие. Что ждать от рынка драгоценных металлов в 2025 году.
Драгметаллы, особенно золото и серебро, являются важным барометром экономической стабильности. Их стоимость зависит от ряда факторов, среди которых:
- Геополитическая нестабильность: Война в Украине и конфликты на Ближнем Востоке продолжают повышать спрос на золото, традиционно являющееся «тихой гаванью» для инвесторов. Глобальная неопределенность, вызванная напряженными отношениями между крупными странами, также стимулирует интерес к драгоценным металлам.
- Центральные банки: Центральные банки, в частности в Китае, Индии и Турции, активно увеличивают свои резервы золота. По данным Всемирного золотого совета, объем закупок золота центральными банками в 2024 году достиг рекордного уровня за последние 50 лет. В США политика Федеральной резервной системы (ФРС), в том числе вероятное снижение ставок, также будет способствовать ослаблению доллара, что традиционно поддерживает цены на золото.
- Инфляция: Инфляция остается ключевым фактором. Правительства и потребители по всему миру ищут способы защитить свои активы от обесценения, что стимулирует спрос на золото и серебро.
- Промышленный спрос: Серебро, платина и палладий пользуются большим спросом в высокотехнологичных отраслях, таких как производство аккумуляторов для электромобилей, солнечных панелей и другой «зеленой» энергетики. В 2025 году ожидается дальнейший рост инвестиций в эти сектора, что поддержит цены.
Надежный способ сберечь средства — это депозит. Не откладывайте этот шаг на завтра, ведь каталог с выгодными предложениями уже на Finance.ua:
Выберите самый выгодный депозит 💰
Поделиться новостью