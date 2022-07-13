От чего зависит денежное довольствие, получаемое военными — Finance.ua

От чего зависит денежное довольствие, получаемое военными Сегодня 08:00 — Личные финансы

Если наемные работники за свою работу получают зарплату, то военнослужащие — денежное довольствие, которое зарплатой не считается. Ведь отношения, в которых находится военнослужащий, рассматриваются не как трудовые, а как служба.

К этой категории относятся не только ВСУшники, но и военнослужащие Нацгвардии, СБУ, ГПСУ, служб спецсвязи и транспорта. Иными словами, все, для кого защита государства — профессиональная обязанность.

На военных не распространяется действие Кодекса законов о труде, с ними не заключается трудовой договор. Права военнослужащих регулируются законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»

Денежное довольствие военнослужащих — гарантированные государством средства, стимулирующие квалифицированные военные кадры.

Его размер определяется в зависимости от:

должности;

воинского звания;

продолжительности, интенсивности и условий военной службы;

квалификации.

Сюда также могут включать прибавки за особенности прохождения службы, режим секретности и т.п. Все это регулируется приложениями к постановлению Кабинета Министров № 704 в привязке к прожиточному минимуму 2018 года — 1762 грн.

Военнослужащие также могут получать доплаты за ученую степень, научное, почетное или спортивное звание, но когда их деятельность по профилю совпадает с такой степенью или званиями.

Минимальное денежное довольствие для солдата-контрактника на 2022 год составляет от 10 тыс. 200 грн, для младшего офицера — от 13 тыс. грн.

У военнослужащих Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и горно-штурмовых воинских частей денежное довольствие в среднем на 2-3 тыс. грн больше, чем в других воинских частях.

Денежное довольствие военнослужащих можно посчитать самостоятельно. Вот какую памятку подготовила общественная организация «Юридическая сотня»:

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