От 500 евро на семью: с 15 декабря европейский регион вводит выплаты украинцам — Finance.ua

От 500 евро на семью: с 15 декабря европейский регион вводит выплаты украинцам Сегодня 10:00 — Личные финансы

Испания с начала войны приняла более 150 тысяч украинских беженцев. Однако денежную помощь там стали платить только в августе.

С 15 декабря в Каталонии начнут принимать заявки на выплаты денежной помощи украинцам.

Об этом сообщается со ссылкой на сайт правительства Каталонии.

На сайте Женералитата Каталонии (Generalitat de Catalunya) появилась страница с информацией о предоставлении помощи украинцам.

Подчеркивается, что прямая экономическая помощь направлена на людей, пострадавших от конфликта в Украине, зарегистрированных в муниципалитете в Каталонии и не имеющих достаточных финансовых ресурсов: месячный доход менее 481 евро у взрослого или менее 629 евро — у матери с ребенком.

«Максимальная сумма, которую можно получить, составляет 400 евро в месяц плюс 100 евро на каждого несовершеннолетнего», — говорится в объявлении.

Семья из двух взрослых получит до 800 евро, а мать с ребенком — 500 евро.

Срок подачи заявок — с 15 декабря по 31 января 2023 года. Максимальный период выплат — 6 месяцев без продления.

Кстати, Каталония оказалась на втором месте после Валенсии по количеству украинских беженцев в Испании. Регион со столицей Барселона привлек 34 тысячи искателей убежища.

Еще в июле Испания предоставила временную защиту более 130 000 беженцам. Денежную помощь украинцам в Испании начали выплачивать в августе.

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