От 500 евро на семью: с 15 декабря европейский регион вводит выплаты украинцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

От 500 евро на семью: с 15 декабря европейский регион вводит выплаты украинцам

Личные финансы
30
Испания с начала войны приняла более 150 тысяч украинских беженцев. Однако денежную помощь там стали платить только в августе.
С 15 декабря в Каталонии начнут принимать заявки на выплаты денежной помощи украинцам.
Об этом сообщается со ссылкой на сайт правительства Каталонии.
На сайте Женералитата Каталонии (Generalitat de Catalunya) появилась страница с информацией о предоставлении помощи украинцам.
Подчеркивается, что прямая экономическая помощь направлена на людей, пострадавших от конфликта в Украине, зарегистрированных в муниципалитете в Каталонии и не имеющих достаточных финансовых ресурсов: месячный доход менее 481 евро у взрослого или менее 629 евро — у матери с ребенком.
«Максимальная сумма, которую можно получить, составляет 400 евро в месяц плюс 100 евро на каждого несовершеннолетнего», — говорится в объявлении.
Семья из двух взрослых получит до 800 евро, а мать с ребенком — 500 евро.
Срок подачи заявок — с 15 декабря по 31 января 2023 года. Максимальный период выплат — 6 месяцев без продления.
Кстати, Каталония оказалась на втором месте после Валенсии по количеству украинских беженцев в Испании. Регион со столицей Барселона привлек 34 тысячи искателей убежища.
Еще в июле Испания предоставила временную защиту более 130 000 беженцам. Денежную помощь украинцам в Испании начали выплачивать в августе.

Двойное налогообложение: кому угрожает, как избежать

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.