От $1100 и дороже: озвучены цены на будущие iPhone 14 — Finance.ua
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От $1100 и дороже: озвучены цены на будущие iPhone 14

Технологии&Авто
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От $1100 и дороже: озвучены цены на будущие iPhone 14
От $1100 и дороже: озвучены цены на будущие iPhone 14
Apple планирует собрать 90 млн iPhone 14 для презентации смартфонов в сентябре. Компания хочет, чтобы фанатам не пришлось ждать выхода смартфонов, а смогли приобрести новинку в день презентации.
На прошлой неделе в сети появились слухи о сокращении производства на 10%, а финальная партия будет составлять 81 млн iPhone 14. Однако, по данным The Economic Times, производители компонентов не получили такого сообщения от Apple, из-за чего объемы сборки остаются неизменными.
Известно, что производство начнется в конце августа, а инсайдеры уже успели обнародовать ценники будущих флагманов. В сентябре публике покажут четыре модификации, и каждый сможет подобрать себе модель под бюджет. По сравнению с прошлогодними версиями, iPhone 14 подорожают — за Pro версию попросят от $1100. Увеличенная в размерах модификация Max обойдется в $1200, а топовая модель iPhone 14 Pro Max обойдется в $1700.
Ранее эксперты уже заявляли, что презентация Apple состоится 13 сентября — дата выпадает на вторник. Традиционно компания проводит свои мероприятия в середине первого месяца осени и выбирает для этого второй по счету день недели.
Помимо iPhone 14, Apple представит новые планшеты iPad, умные часы Apple Watch, приставку Apple TV и наушники AirPods Pro.
По материалам:
Факти
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