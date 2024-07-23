Осуществление мечты: мужчина увидел во сне лотерейный билет и выиграл 1 млн долларов — Finance.ua

Осуществление мечты: мужчина увидел во сне лотерейный билет и выиграл 1 млн долларов
22 июля мужчина из Массачусетса сообщил, что мечта о покупке конкретного лотерейного билета привела к его выигрышу в 1 миллион долларов. Об этом пишет upi.com.
Как это было
Так, житель Плимута Говард Кендалл-младший рассказал представителям государственной лотереи штата Массачусетс, что ему приснилось купить билет Diamonds.
Он решил осуществить свою мечту, когда проснулся утром и купил билет в 7-Eleven на State Road в Плимуте.
Билет оказался выигрышным в 1 миллион долларов.
Куда потратит деньги
Мужчина сказал, что планирует поделиться своими выигрышами со своими детьми и внуками.
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